Besteiro asegura que Rueda será «o único responsable» si vuelve a haber incendios en Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en A Gudiña.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visitó esta mañana la comarca de A Gudiña, donde denunció la «irresponsabilidade total» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, frente a la amenaza de los incendios forestales. Lo hizo tras recorrer la zona del monte comunal de Tameirón, que ardió en los últimos días, y en una provincia que este verano sufrió los mayores incendios en la comunidad desde que hay registros, con más de 170.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Allí, acusó al titular del Gobierno gallego de haber perdido 13 millones de fondos para prevención y tener otros 5,4 millones bloqueados. «Rueda será o único responsable se Galicia volve arder», advirtió, para instarle a cometer una reacción urgente antes del inicio de la campaña estival.

El líder socialista justificó, desglosando varios datos, que la Xunta «non aprendeu nada» de la anterior ola de fuegos. Citó los 13 millones de euros perdidos en prevención; una convocatoria de reforestación que disponía de 15 millones de los cuales apenas se solicitaron dos, explicó. También apuntó a la situación de las ayudas para acciones de prevención en montes vecinales, valoradas en 5,4 millones de euros y aprobadas con dos años de retraso. Besteiro subrayó que algunas de las zonas beneficiarias ya ardieron mientras esperaban la resolución. Además, criticó que la Xunta pretenda ejecutar en cuatro meses lo que inicialmente requería diecisiete: «Isto non é planificación. Isto é chegar tarde e mal».

El secretario xeral incluyó la pérdida de otros 4 millones de euros destinados a la prevención tras la eliminación de la convocatoria del 2026, mientras 194 solicitudes quedaron fuera por falta de presupuesto. Describió así un patrón de abandono y dejadez que dejó el monte gallego desprotegido, mencionando también 3 millones del 2024 en montes conveniados que todavía se encuentran en fase de licitación.

El líder socialista recordó que el Plan de Prevención e Extinción de Incendios acumuló seis meses de retraso en su aprobación, lo que supuso un incumplimiento legal por parte de la Administración autonómica. «Galicia volve chegar tarde á campaña de incendios», advirtió Besteiro, acompañado por la diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta y el secretario provincial, Álvaro Vila.