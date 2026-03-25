El TSXG renueva la sala que decide sobre los parques eólicos

Imagen de los magistrados Luís Villares Naveira y María Azucena Recio González presentando el 4 de diciembre sus méritos e iniciativas ante la Comisión de Calificación.del Poder Judicial.

El magistrado Luís Villares ha sido trasladado y deja la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ese es el departamento que se encarga de analizar los proyectos de parques eólicos que tramita la Xunta y que en los últimos años ha anulado decenas de planes. Villares ha sido trasladado mediante una resolución dictada por la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio González, con la que busca aumentar la sensación de imparcialidad de la sala, según las fuentes consultadas por La Voz. La presidenta también ha cambiado de sitio a otros tres magistrados de la misma sala. En el caso concreto de Villares, la presidenta toma la decisión «para salvaguardar la imparcialidad con que funciona la sala», a lo que une las necesidades reorganizativas «debido al elevado número de procedimientos que se tramitan en cada una de las secciones, por entender que la reestructuración va a reforzar el buen funcionamiento de la sala». Este último razonamiento por cuestiones de organización se aplica también en el traslado de los otros tres magistrados.

Al tomar posesión en la sede del Tribunal Superior de Xustiza como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, uno de los cargos judiciales más importantes de Galicia, ofreció su compromiso de «independencia, integridad, responsabilidad y sometimiento a la ley y al derecho». Recio lo dejó claro: «Soy muy consciente de que somos la última garantía de los derechos de las personas». Y ofreció transparencia: «Es esencial para que la sociedad sea consciente de la objetividad, imparcialidad e independencia con la que jueces y juezas actuamos cada día». Villares compitió por el cargo de presidente de la potente sala del TSXG con su compañera, aunque finalmente el Consejo General del Poder Judicial optó por María Azucena Recio. Villares estuvo presente en la toma de posesión de Recio.

Todo parece indicar que el traslado de Villares puede tener que ver con las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre la gestión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que anularon sentencias firmadas por el magistrado por considerar que no era imparcial. El Supremo anuló hasta tres sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre ese hospital porque el magistrado formó parte de la sala que juzgó el caso, como informó Ángel Paniagua, de la Redacción de La Voz en Vigo. El alto tribunal consideró que se había «vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en la vertiente de derecho a un juez imparcial». Ya se habían publicado antes dos casos: el del recibo del IBI del 2019 y el del derecho de cobro por los tres meses que el hospital estuvo funcionando antes de que el Sergas le pagase el canon. El tercero se refiere al derecho que reclamaba la concesionaria porque el Sergas le impuso una rebaja en las tarifas del párking sin compensación. Todos deben volver a ser juzgados en el TSXG.

También pudo haber influido en el traslado la presión existente por el parón de parques eólicos que mantiene el propio TSXG. Ya son 79 los proyectos parados en Galicia por decisiones judiciales y ese asunto se ha convertido en uno de los más controvertidos porque en la sección que decidía esos casos estaba Luís Villares, que en el 2016 fue candidato a la Xunta por En Marea y que fue diputado en el Parlamento gallego hasta que regresó a su plaza en el TSXG.

Sobre los motivos del traslado de los cuatro magistrados han sido muy contundentes desde la sección gallega de Juezas y Jueces para la Democracia, al denunciar que «la imagen del tribunal y de su independencia quedan muy afectadas». Explican que «la especial trascendencia mediática y social de los asuntos de los cuales venía conociendo la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, unida al sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición, podría trasladar a la ciudadanía una sospecha, esperamos que infundada, en la finalidad perseguida por la decisión gubernativa adoptada, así como la imagen de que el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados».