Rueda anuncia ayudas por 150 millones para mitigar los efectos de la guerra

PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico aprobará el próximo lunes en su reunión semanal de gobierno un plan de ayudas de 150 millones de euros con el objetivo de mitigar los efectos de la guerra: el máximo mandatario gallego ha adelantado que entre las medidas está facilitar circulante a las empresas que trabajan en la zona de Oriente Medio, con créditos rápidos cuyos trámites se resolverán en diez días, además de ayudas compensatorias a los transportistas; el presidente también ha avanzado que habrá apoyos con la máxima celeridad para el sector primario (agrícola y marítimo), centrados en renovar la maquinaria y los barcos con el objetivo de reducir el consumo ante el alza del precio de los combustibles. Por último, el máximo mandatario gallego se ha referido a la resolución con urgencia de las ayudas de inclusión social. Los 150 millones del nuevo plan se suman a los 120 que financia la Administración autonómica con la nuevas rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central

Alfonso Rueda, que detallará pormenorizadamente los apoyos el próximo lunes, respondía así a la líder del Bloque, Ana Pontón, que había interpelado al máximo mandatario gallego sobre la respuesta de la Xunta para mitigar los efectos de la guerra en la economía. La portavoz del primer grupo de la oposición ha propuesto movilizar 700 millones de euros en un conjunto de medidas para ayudar a las familias y las empresas ante la subida de los precios, un paquete que incluiría ayudas directas a los sectores más afectados, una línea de crédito para pymes y un escudo social gallego. «Cando hai problemas, o presidente da Xunta non está nin se lle espera», le ha reprochado Pontón a Rueda, al que ha pedido que «por unha vez estea á altura».

El presidente de la Xunta ha prometido que harán todo lo necesario dentro de las posibilidades presupuestarias, pero las ayudas anunciadas no han convencido a la líder de la oposición, que ha insistido en que son insuficientes y «chegan tarde».

Sobre esto, Rueda ha aclarado que las ayudas se han negociado con los sectores afectados porque quiere que sean «efectivas», y ha contrapuesto la «responsabilidade de gobernar» con la actitud de Pontón desde la oposición, que, a su entender, plantea actuaciones «ao tuntún», ha dicho el presidente en respuesta a la ante la propuesta de la líder del BNG de destinar 700 millones de euros a medidas «para axudar á xente». Pontón ha comparado la cuantía del plan de la Xunta con los 400 millones de Cataluña o los 1.047 de Euskadi, y ha recordado que otras comunidades, como Murcia, ya establecieron ayudas a mediados de marzo.

La guerra de fondo

En la sesión de control, la líder del Bloque también ha reprochado a Rueda que su partido, el PP, no condene la guerra de «ese tándem criminal Netanyahu-Trump» e incluso la apoye y la justifique. El presidente gallego ha replicado diciendo que el BNG fue incapaz de condenar la invasión de Ucrania por Rusia y que son cómplices de las excarcelaciones de los asesinos de ETA apoyadas por Bildu, porque «van do ganchete con este partido», a lo que Pontón ha replicado calificando a Rueda de «bulopresidente» porque los nacionalistas, ha dicho, siempre han condenado todas las guerras.