Renfe lanza la mayor compra de trenes de alta velocidad de su historia para poder viajar a 350 por hora
REDACCIÓN / LA VOZ
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No parece que el nuevo material rodante vaya a ser utilizado en la línea gallega, pues no habría unidades en ancho variable para poder circular por ancho ibérico e internacional25 mar 2026 . Actualizado a las 18:47 h.
El Ministerio de Transportes ha iniciado este miércoles la que podría ser mayor operación de compra de trenes de alta velocidad de su historia, después de las 30 unidades de trenes Avril (serie 106) encargadas