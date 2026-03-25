Miguel Saco, restaurador de muebles en Nueva York: «Mi profesión me la he inventado»

Uxía Carrera Fernández
UXÍA CARRERA OURENSE / LA VOZ

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Miguel Saco, restaurador y especialista en muebles del siglo XX en Nueva York
Miguel Saco, restaurador y especialista en muebles del siglo XX en Nueva York

Dice que no va a jubilarse y que tiene ilusión de trabajar en Galicia: «De ahí mi propuesta para hacer un proyecto en la Ciudad de la Cultura. Visualizo una gran riqueza»

25 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En la efervescente Nueva York, un gallego consiguió afianzar su nombre como uno de los más prestigiosos restauradores de muebles del siglo XX. Miguel Saco (Ourense, 1956) emigró en los años ochenta por su inquietud

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