Sanidade y O'Mega llegan a un acuerdo y desconvocan la huelga médica de primaria

Protesta de los médicos de atención primaria en el centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

Tras una reunión durante la mañana y casi seis horas de encuentro por la tarde con un breve receso, la Consellería de Sanidade y el sindicato médico O'Mega han logrado llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga de atención primaria. Cómo abordar la sobre demanda en los centros de salud o el límite de pacientes por jornada eran algunos de los temas más importantes de cara a llegar a un consenso y de hecho, hace unos días, las reuniones se rompieron precisamente al debatir el máximo de pacientes por médico. Finalmente ha habido fumata blanca y se desconvoca el paro indefinido en los centros de salud, acordando un máximo de 30 pacientes por médico, por lo que a partir del 31 se pasaría a una agenda de contingencia. También se acordaron importantes mejoras para el personal de los puntos de atención continuada.

Tanto desde el sindicato como desde la consellería insistían en la voluntad para llegar a un consenso y desconvocar tanto la huelga como el encierro que desde hace más de una semana mantienen facultativos de Vigo en el centro de salud Olimpia Valencia. Tras semanas sin reuniones y acusaciones mutuas de no querer negociar, el conselleiro citó al sindicato el pasado lunes para iniciar un diálogo que se mantuvo durante todo el día de ayer.

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La huelga indefinida de atención primaria convocada por O'Mega arrancó el 2 de marzo y desde entonces se suspendieron más de 70.000 consultas en los centros de salud. El sindicato médico presentó una serie de puntos reivindicativos, con medidas como la eliminación de la categoría FEAP —el Sergas se comprometió a ello—, la defensa del sistema mir como única vía de acceder al ejercicio en la sanidad pública o el mantenimiento de las guardias con carácter voluntario.

Más allá de estas demandas se incluyen otras económicas y de condiciones de trabajo como reducir el número de tarjetas asignadas a cada profesional, limitar las agendas diarias de los médicos o implantar programas para absorber la demanda que se retribuyan al 175 % de la hora ordinaria, así como renegociar íntegramente el pacto de los puntos de atención continuada. La incidencia de este paro no ha sido excesivamente alto. Los días con más seguimiento apenas se superó el 6 % según los datos del Sergas.

Quien sí mantiene las movilizaciones en primaria es la CIG-Saúde, a quien la Xunta convocó la semana pasada sin que hubiese ningún tipo de acuerdo. Mañana, de hecho, está prevista una nueva jornada de huelga.