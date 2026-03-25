Las mejoras que han puesto fin a la huelga en los centros de salud: diez minutos por paciente y un máximo de 30

Foto de la huelga de primaria en el centro de salud de O Milladoiro (Ames) la pasada semana PACO RODRÍGUEZ

La Xunta y el sindicato médico O´Mega alcanzaron un acuerdo a última hora del martes para poner fin a la huelga de atención primaria. Un paro que supuso la cancelación de más de 70.000 consultas según datos de la administración sanitaria. Finalmente hubo fumata blanca y los trabajadores han conseguido una serie de mejoras que, según los representantes de los facultativos, entrarán en vigor en unas semanas.

La principal es el número máximo de pacientes por jornada. La demanda histórica es no superar los 30, algo a lo que ha accedido la Consellería de Sanidade y que también se aplicará a odontólogos y pediatras. El exceso de demanda, es decir, los usuarios que sobrepasen esa cifra, serán atendidos a través de unas agendas de absorción y esto permitirá que las consultas tengan una duración media de diez minutos, «el doble de la establecida hasta ahora», apunta O´Mega.

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Este cambio empezará a aplicarse a partir del 15 de junio y estará plenamente integrado en octubre. El sindicato insiste en que estas medidas no incrementarán la lista de espera —elevada en primaria en estos momentos— y que garantizarán a los usuarios un diagnóstico y prescripción realizados en mejores condiciones.

La Xunta también se compromete a que el mir sea la única vía de especialización médica en Galicia y que el médico de familia sea la única categoría, lo que obliga a que desaparezca la categoría FEAP —facultativos de centros de salud con obligación de guardias en PAC—, algo a lo que en todo caso ya se había comprometido el Sergas.

Otro de los cambios importantes es el cómputo de la jornada en los puntos de atención continuada, que tendrá nuevos criterios antes de junio. Los médicos de las urgencias extrahospitalarias llevan años pidiendo que se modifique este cómputo. También se reduce el tramo necesario para obtener la retribución de la jornada complementaria pasando de las 160 horas anuales actuales a las 140 en el 2026, y así progresivamente hasta las 122 a partir del 1 de enero del 2028.

Los acuerdos incorporan otras mejoras para los médicos de carácter retributivo, como el incentivo a las guardias voluntarias o la compensación a quienes trabajen en servicios que conlleven complementos de nocturnidad o festividad.