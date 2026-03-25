El Defensor del Pueblo lleva al Sergas a permitir que los menores puedan ser acompañados en urgencias por ambos padres

El acceso a las urgencias pediátricas del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo. Xoán Carlos Gil

Galicia presentó 1.536 quejas ante el Defensor del Pueblo el año pasado contra todas las Administraciones públicas. Buena parte de ellas han dado pie a reclamaciones directas del organismo de defensa de los derechos de