El Defensor del Pueblo lleva al Sergas a permitir que los menores puedan ser acompañados en urgencias por ambos padres

Carlos Punzón
C. PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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El acceso a las urgencias pediátricas del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo.
El acceso a las urgencias pediátricas del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo. Xoán Carlos Gil

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26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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