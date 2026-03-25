El Defensor del Pueblo lleva al Sergas a permitir que los menores puedan ser acompañados en urgencias por ambos padres
VIGO / LA VOZ
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La institución que preside Ángel Gabilondo también reclama que los centros educativos gallegos activen protocolos frente al acoso26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia presentó 1.536 quejas ante el Defensor del Pueblo el año pasado contra todas las Administraciones públicas. Buena parte de ellas han dado pie a reclamaciones directas del organismo de defensa de los derechos de