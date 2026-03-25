Convocadas las ayudas a concellos para construir vivienda protegida o rehabilitar patrimonio
GALICIA
Podrán solicitarse desde el 6 de abril y hasta el 15 de octubre25 mar 2026 . Actualizado a las 15:55 h.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la convocatoria que permite a los ayuntamientos gallegos acceder al fondo de cooperación para financiar la promoción de vivienda protegida de nueva construcción. El presupuesto para la anualidad del 2026 asciende a algo más de 8,65 millones de euros.
A través de esta iniciativa, los concellos puede acceder a préstamos sin intereses, a devolver en un plazo máximo de ocho años. La financiación obtenida podrá destinarse a varios fines. Uno de ellos, la promoción de vivienda protegida de nueva construcción, directamente o a través de otros promotores.
También podrá usarse para adquirir suelo en el que promover inmuebles de nueva construcción que sean calificados como vivienda protegida. Además, también financiar actuaciones de urbanización que transformen suelo rural en urbanizado y crear parcelas donde se pueda edificar, conectada a las red de servicios públicos.
La Xunta también ha puesto a disposición fondos de cooperación por valor de algo más de tres millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes en la rehabilitación del patrimonio construido.
El plazo para solicitar los fondos de ambas convocatorias arrancará el próximo 6 de abril a las 9.00 horas y se extenderá hasta las 14.00 horas del 15 de octubre.