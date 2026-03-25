Concepción Otero, exsecretaria de Gobierno del TSXG: «Empecé en un mundo de hombres y me voy en uno de mujeres»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Deja la profesión a la que llegó en el siglo pasado, satisfecha por haber sido pionera, tras 46 años de carrera: «Siempre fui Pachy, como compañera o como superior»26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Concepción Otero (Lugo, 1955) nadie la conoce en los tribunales por su nombre. Es por Pachy por quien preguntan. La primera mujer muchas primeras veces en una carrera que la llevó durante más de