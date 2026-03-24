La Xunta anuncia un plan para formar a diez mil jóvenes de 18 a 24 años víctimas del abandono escolar temprano

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, compareciendo este martes en el Parlamento PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha anunciado este martes en el Parlamento gallego la puesta en marcha de un plan para reincorporar al mundo formativo a varones de 18 a 24 años que no dispongan de la educación secundaria, un requisito indispensable para poder optar a cualquier puesto de trabajo. El programa está dirigido a las personas que sufren las consecuencia del abandono escolar temprano, un problema que padece en mucha mayor proporción la población masculina: mientras que afecta a un 7,2 % de las mujeres, la tasa en los hombres es de casi el doble. Rodríguez, que ha comparecido a petición propia, ha avanzado que el plan, denominado Cualifica Talento, beneficiará a unas 10.000 personas.

«Debemos desenvolver sobre o colectivo masculino accións específicas para reducir o abandono», ha precisado el conselleiro. La Xunta quiere que durante el próximo curso 2026-2027 un 20 % de los potenciales beneficiarios (unas 2.000 personas) se integre en programas formativos adaptados a sus preferencias, incluyendo la FP básica, los ciclos de grado medio, las enseñanzas de adultos o la formación lingüística para extranjeros, alternativas, todas ellas, a facilitar su integración en el mercado laboral, tal y como ha explicado el conselleiro en su comparecencia.

«Trátase de seguir consolidando os sinais de identidade da Formación Profesional galega: prestixio, confianza, utilidade e, tamén, oportunidades para todas as persoas», sostuvo Rodríguez en su comparecencia parlamentaria. La nueva medida, tal y como ha anunciado la Xunta, se enmarca en el Plan FPGal360, a través del cual se está reforzando la información y orientación profesional integral. Educación precisa que este ámbito es, de hecho, uno de los principales ejes de actuación del nuevo decreto de FP, que incluirá, por ejemplo, la puesta en marcha de un nuevo itinerario integrado que permita a los alumnos continuar de forma directa hacia un ciclo de grado medio sin necesidad de hacer una nueva solicitud.

El conselleiro, que ha comparecido para defender el modelo gallego de FP, ha asegurado que Galicia es la segunda comunidad del Estado con más alumnado matriculado en relación al total de la población escolar, de los que un 85 % estudia en centros públicos. Según los datos de la Xunta, desde el año 2022, la inversión asciende 1.500 millones de euros. «O 96 % dos fondos que se destinan este ano son autonómicos», ha destacado el conselleiro, muy crítico con el Gobierno central, al que ha acusado de abandonar la FP al terminarse los fondos europeos extraordinarios.

Críticas de la oposición

La oposición ha aprovechado sus turnos de réplica para afear al conselleiro de Educación el reciente nombramiento del exalcalde de Noia, Santiago Freire, como nuevo jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña, a quien ha exigido su cese. Aitor Bouza, que ha citado las polémicas declaraciones que el exregidor de Noia realizó sobre las mujeres y el franquismo, ha censurado que la Xunta premie el «machismo nauseabundo». «Uns apartamos aos machistas e outros os nomean en postos de responsabilidade. Esa é a diferenza», ha dicho.

El parlamentario socialista, que ha recordado que el Consello de Contas investiga los gastos realizados por Freire como alcalde, ha criticado que este sea el ejemplo que la Consellería de Educación quiere implementar. El diputado ha ironizado sobre la supuesta trayectoria de gestión reconocida en el ámbito de la educación que le reconoció Alfonso Rueda pese a ser veterinario: «¿Dáballe clase ás vacas? ¿Ou xestionaba o currículo escolar dos carneiros?», ha criticado el diputado del PSdeG.

Por su parte, la nacionalista Cristina Fernández Davila ha censurado que la Consellería de Educación nombre de nuevo a una persona «cun perfil político moi botado ao monte» en las segundas filas del departamento en un camino hacia «unha educación controlada ideolóxicamente».

«Os que dan instruccións aos centros educativos para unha neutralidade ideolóxica resulta que son os que forzan unha deriva cara a ultradereita, lonxe dun pensamiento crítico de empatía, de igualdade e de inclusión», ha afirmado para señalar que Freire es una persona que nada tiene que ver con la educación, ni por su profesión ni por su experiencia. Por su parte, Román Rodríguez se ha referido a la condición de «político» de Santiago Freire. «É como se para ser xestor da sanidade só se poidiese ser médico», ha sostenido para asegurar que puede haber gestores y políticos que trabajen en un ámbito educativo que no sean docentes, y que puedan desempeñar su trabajo y su función con total dignidad.