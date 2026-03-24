Sanidade ultima una norma para abrir los PAC los sábados por la mañana

El centro de salud de Narón ha dado indicaciones a los centros afectados sobre cómo proceder en caso de que se detecten síntomas. CESAR TOIMIL

La Consellería de Sanidade está ultimando una norma que le permitirá abrir los puntos de atención continuada (PAC) los sábados por la mañana. Se trata de un breve decreto al que ha tenido acceso La Voz y que modifica el horario de estos centros de urgencias extrahospitalarias para que los sábados estén operativos las 24 horas, y no desde las 15.00, como ocurría hasta ahora.

El Servizo Galego de Saúde había llegado a plantear oficialmente esta medida, pero después la había descartado. Fue en octubre. La Xunta presentó entonces un paquete de medidas sobre la atención primaria gallega. Los sindicatos se opusieron a las principales. Una de ellas era la ampliación del horario de los PAC, pero estaban también la iniciativa para que se homologase la especialidad de medicina familiar a doctores extranjeros sin el mir español o la propuesta de que todas las nuevas plazas de médico que se creasen en los centros de salud gallegos obligasen a hacer dos guardias al mes en las urgencias extrahospitalarias (a través de la categoría de facultativo especialista en atención primaria).

Todo eso se retiró. A mediados de noviembre, cuando estaba a punto de comenzar una huelga de tres días en la atención primaria gallega, Sanidade mantuvo reuniones con los sindicatos. En aquel momento, este departamento informó de que había hecho varias propuestas «co obxectivo de chegar a un acordo e á desconvocatoria de folga». Para ello, retiró todas las medidas que había propuesto en octubre, incluida la apertura de los PAC los sábados. Fruto de esa negociación, cuatro sindicatos se quedaron al margen de la convocatoria de la huelga, que sí mantuvieron O’Mega y la CIG.

Sin embargo, según asegura ahora una fuente oficial de la Consellería de Sanidade, el plan de abrir los PAC los sábados por la mañana «nunca se descartó». Sobre el nuevo decreto que prepara la consellería, esta portavoz añade que, de momento, «no hay nada aprobado ni negociado».

Pero el Sergas está acelerando su tramitación. Por eso prevé llevar el decreto a la reunión de la mesa sectorial de este viernes, en la que volverá a debatirlo con los sindicatos. Varios de ellos están en contra, pues ya se habían opuesto en octubre.

La huelga médica del 2023

El decreto que se está tramitando se justifica en la huelga de médicos de abril del 2023. Una de las medidas que Sanidade aprobó en aquel momento para desactivar la huelga fue la reducción generalizada de la jornada laboral: los facultativos pasaron de trabajar 37,5 horas cada semana a 35. Son 112 horas menos al año. Esto supuso un cambio fundamental en la atención urgente de los sábados por la mañana en la atención primaria.

Históricamente, esta jornada quedaba fuera del ámbito de los PAC. Cuando los médicos de los centros de salud trabajaban 37 horas y media por semana, en realidad solían hacer siete cada día de lunes a viernes. Como esto sumaba 35, acumulaban el resto y les tocaba hacer una mañana de sábado cada tres semanas. Al reducirse la jornada, el sábado pasó a cubrirse como un pago adicional.

En la atención primaria, el año pasado se hizo un programa voluntario, con incentivos económicos, como el pago de la hora a un máximo de 55 euros —la hora normal de guardia en la sanidad gallega son 29,14 euros—. Así se ha estado haciendo de forma voluntaria hasta ahora. Fuentes consultadas en los centros de salud indican que en algunos momentos ha habido problemas de cobertura en algunos puntos.

Pero toda esta atención urgente de los sábados por la mañana quedaba siempre al margen de los PAC. Hay algunos lugares donde los sábados por la mañana se atiende en centros distintos de los propios puntos de atención continuada.

No necesitará ser aprobada en el Parlamento, sino en el Consello

La reforma que ahora plantea el Sergas supone que los sábados por la mañana sí pasan a formar parte del ámbito de los PAC y, por tanto, le tocará a su personal o a los médicos voluntarios que se apunten. Como parte de la atención primaria, los PAC también sufren la carencia de médicos de familia.

La norma todavía vigente es del año 1995. Fue entonces cuando se decretó que estos puntos de urgencias de atención primaria, llamados a ofrecer una asistencia diferente a la de los hospitales, estarían operativos todos los días de la semana desde las 15.00 hasta las 8.00 horas del día siguiente, salvo domingos y festivos, cuando pasarían a prestar servicio las 24 horas.

A finales del año pasado, el Sergas ya planteaba que a partir del 1 de abril se pasaría a abrir los PAC los sábados por la mañana. Sin este cambio normativo, el Gobierno gallego no podría reorganizar la asistencia. Al ser un decreto, la reforma legal que ahora impulsa la Xunta solo tiene que recibir el visto bueno del Consello, no necesita votación parlamentaria.