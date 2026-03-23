Sanidade y O´Mega intensifican los contactos para acabar con el paro de primaria

Foto de la huelga de primaria en el centro de salud de O Milladoiro (Ames) la pasada semana PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O´Mega mantuvieron este lunes un encuentro de cuatro horas para tratar de poner punto y final a la huelga de atención primaria que empezó el 2 de marzo y ha provocado la anulación de más de 65.700 consultas. Aunque todavía no hubo acuerdo, las expectativas son optimistas porque el propio sindicato aseguró que, «se desarrolló en un ambiente constructivo y de respeto». Tras repasar las reivindicaciones del colectivo, las negociaciones seguirán mañana martes en sendas reuniones a las 13 y 16.30 horas. La secretaria xeral técnica de la consellería, Natalia Lobato, agradeció la voluntad negociadora, «que nos permitirá continuar no día de mañá con estas negociacións». Mientras, se mantiene el encierro del centro de salud Olimpia Valencia de Vigo y un paro que en esta jornada registró una incidencia en jornada de mañana del 3,68 %. El Sergas destaca que secundaron el paro 80 facultativos en toda Galicia: 34 en el área sanitaria de Vigo, 15 en A Coruña, 13 en Santiago, 6 en Pontevedra, 5 en Ferrol, 4 en Lugo y 3 en Ourense.

Mientras el paro de los médicos de primaria, de ámbito autonómico, parece llegar a su fin, la huelga contra el estatuto marco a nivel estatal sigue sin solución. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado a las comunidades el 9 de abril en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque autonomías como Andalucía han reclamado ya que se debata este tema en el consejo que se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo.

Barómetro sanitario

Respecto a los datos del barómetro sanitario publicados el viernes, que reflejan que menos del 73 % de los gallegos califican de buena la atención recibida en atención primaria, la cifra más baja de todo el Estado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que estas huelgas, una de ellas focalizada precisamente en primaria, «inflúen» en esta percepción que puedan tener los usuarios.