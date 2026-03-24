Sanidad se reúne este jueves con el comité de huelga de los médicos

Concentración de médicos en el Montecelo en contra del estatuto marco ADRIÁN BAÚLDE

El comité de huelga médico en el que está incluido la CESM y O´Mega —sindicato mayoritario en Galicia—, además de organizaciones sindicales de Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid, se reunirá con el Ministerio de Sanidad este jueves con el objetivo de poner fin al paro que ha provocado la anulación de cientos de miles de actos médicos en la sanidad pública. El departamento que dirige Mónica García ha emplazado a los convocantes el 26 de marzo a las 16 horas y el 30 a otra reunión, en la que se propone la presencia del Foro de la Profesión Médica como mediador. Tres comunidades —Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha— habían pedido a la ministra que se designe a un mediador neutral para tratar de buscar un acuerdo.

Aunque «en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real» los representantes de los facultativos van a acudir, aseguran que tras estudiar el documento remitido por el ministerio, «dicho texto no incorpora ningún contenido nuevo respecto al borrador del 11 de diciembre de 2025». Es más, para los sindicatos es preocupante que se los convoque con medidas que estaban en el texto que dio lugar a la convocatoria de la huelga.

Los médicos mantienen sus seis demandas y sostienen que debe debatirse sobre ellas. Las reivindicaciones son contar con un estatuto propio; una mesa negociadora propia; una clasificación profesional con 9 grupos que refleje su «singularidad», en la que los médicos especialistas estarían en el 9 y los enfermeros especialistas, por ejemplo, en el 7; una jornada máxima de 35 horas a la semana, por lo que las guardias serían voluntarias y abonadas al 150 % de la jornada ordinaria; coeficientes reductores para la edad de jubilación; y otras demandas en relación a los excesos de carga laboral o conciliación.

Huelga primaria

Mientras, se mantiene en Galicia la huelga médica en atención primaria, aunque este martes Sanidade y O´Mega, el sindicato que convoca, tienen dos reuniones previstas para tratar de llegar a un consenso que ponga fin al conflicto. Esta mañana el seguimiento bajó al 3,09 %, con solo 67 profesionales en paro en toda Galicia.