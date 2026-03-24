Problemas para contratar en la hostelería: «El personal tiene que ser del entorno porque no hay alojamiento»

Diego López (a la derecha), con dos de los empleados del chiringuito Playa Os Castros la temporada pasada. JOSE ALONSO

Diego López está deseando abrir la temporada y reencontrarse con una clientela que, dice, «ya son amigos». Regenta en Ribadeo el chiringuito Playa Os Castros, con vistas al arenal del mismo nombre y a poca distancia de la siempre famosa y concurrida playa de As Catedrais. El pistoletazo de salida lo dará este próximo viernes, inaugurando una Semana Santa que espera que sea de mucho disfrute, si el tiempo se alía con los negocios que quieren trabajar y los clientes con ganas de disfrutar. «Y a ver si luego la primavera también se porta bien para ser la antesala de un verano bueno», desea.

Con este serán ya catorce años continuados los que López lleva abriendo su local al lado del mar Cantábrico: «Somos un referente y estamos muy contentos con los clientes, que a alguno lo vi tomando teta y ahora ya es un adolescente, y con las Administraciones, que también intentan mejorar año a año». De las especialidades de este lugar con un público muy familiar se encarga él mismo: pulpo, churrasco y sardinas. Por eso, no sufre tanto como otros el inmenso problema de encontrar personal de cocina. Pero sí para el resto de las funciones. «El tema del personal es difícil, claro. Para empezar, porque solo puedes garantizar trabajo unos meses al año. Así que, cuando encuentran algo más estable, aunque en verano cobrasen más, se van a por ello. Yo voy teniendo suerte y a algunos de los trabajadores consigo mantenerlos de un año para otro, pero no a todos».

Otro de los factores que ponen difícil encontrar empleados es la vivienda: «El personal tiene que ser del entorno, porque aquí no tienes manera de ofrecerles alojamiento, y menos en pleno verano, ya que esta zona hace unos años era la gran desconocida, pero el boca a boca funciona muy bien, por eso, cada vez más gente ha descubierto este paraíso que es A Mariña». Y, entre la gente del lugar, los que antaño nutrían las plantillas estivales, que eran en buena medida los estudiantes, «ya no piden trabajo en verano», dice Diego López, que también es propietario de una inmobiliaria en la que no recuerda cuándo fue la última vez que recibió un currículo.

Cambiando la costa lucense por la comarca de Noia, la situación no mejora. En el chiringuito As Furnas, de Porto do Son, arrancarán su actividad esta Semana Santa con unos seis empleados, «a maioría, xa coñecidos doutros anos», dice el propietario, Manuel Tomé, que actúa como el séptimo trabajador en liza. De cara al verano, la plantilla suele ampliarse a diez personas, aunque con dificultades: «Nos anuncios para camareiros aínda imos recibindo respostas; onde temos un problema é na cociña. Cando abramos esta semana teremos que tirar entre a miña muller e mais eu, porque non conseguimos a ninguén. O peor vai ser en tempada alta», vaticina Tomé.

«O tema do persoal xa é un mal xeneralizado, que nin sequera afecta só ao sector turístico, tamén pasa coa construción, as panaderías... Xa empezamos a estar afeitos. De feito, no noso sector, o que empeza a preocupar moitísimo xa non é atopar traballadores, senón o absentismo dos que se teñen, que en España é moi alto», apuntan desde el Clúster Turismo de Galicia.

En el clúster también ven con buenos ojos que este año la Xunta tenga un mayor control sobre todos los negocios a pie de playa. «A nós interésanos que estean dados de alta en Turismo, que teñan que dar servizo dentro dunhas pautas e dunha calidade, que vaia haber inspeccións da Xunta... Todo o que aumente a calidade e a boa imaxe da comunidade é bo», destacan.

No todos podrán abrir

Para algunas instalaciones de la costa gallega dedicadas al ocio, las novedades normativas de este año supondrán poder abrir por primera vez de forma ininterrumpida desde Semana Santa y hasta el 31 de octubre, siempre que el tiempo lo permita. Pero no todas van a aprovechar esta oportunidad.

Es el caso de los dos chiringuitos A Boa Vida que regenta José Luis Falcón. El situado en A Illa no podrán abrirlo porque depende de una concesión municipal que aún no se ha sacado a concurso. El que tienen en la ría de Noia, en el concello de Outes, tampoco levantará la verja en los próximos días y probablemente esperará hasta San Juan, cuando, acabado el curso escolar, la gente puede alargar la tarde y disfrutar de los atardeceres de chiringuito.

«Por un lado, la Semana Santa nos coge abriendo otro local en A Coruña y, por otro, estamos hablando de un local, el de Outes, que es puro chiringuito de playa, que necesita de buen tiempo y bañistas, y la zona no tiene turismo garantizado en Semana Santa, porque sin buen tiempo no merece la pena abrir. Esperaremos a San Juan para hacerlo. El local de A Illa sí podría haber sido interesante abrirlo, porque está en una zona más urbana y ahí sí hubiera venido bien empezar en Semana Santa y luego seguir durante los fines de semana como rodaje hacia la temporada alta, pero no puede ser», dice Falcón.