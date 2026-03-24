Aprobada la ley que protege de la violencia al personal sanitario con multas de hasta 15.000 euros por agresiones físicas

Urgencias del CHUS, en Santiago, el pasado martes PACO RODRÍGUEZ

El Parlamento gallego ha dado esta mañana luz verde a la modificación de la Lei de Saúde que establece medidas de prevención y protección para combatir la violencia que sufre el personal sanitario. La reforma ha salido adelante con los votos favorables del PP y del PSdeG y la abstención del BNG.

Con el nuevo marco legal, Sanidade podrá cambiar de médico o adscribir a otro centro de salud durante un plazo de hasta cinco años a las personas que agredan al personal sanitario, que incluye aquí a técnicos y médicos del 061. La protección se extenderá a todo el sistema sanitario, incluyendo a los trabajadores de empresas privadas que trabajan para el sistema público y con independencia de si la agresión se produce en un centro, durante el trayecto al mismo o en una atención a domicilio.

Con la nueva ley se perseguirá la violencia ejercida por medios telemáticos por pacientes, familiares o acompañantes. Además, entre sus deberes se incluirá el respeto al honor y prestigio profesional del personal. El incumplimiento de esa obligación será considerado una infracción sanitaria.

Otro de los cambios de la nueva ley es que se regularán las grabaciones de vídeo y sonido al personal médico en consulta. Los pacientes deberán solicitar permiso para hacerlas, en caso contrario se considerará rota la confianza médico-paciente, y el facultativo podrá solicitar que el usuario sea derivado a otro profesional haciéndolo constar en la historia clínica.

Las grabaciones sin permiso no tendrán sanción económica, pero sí otras conductas que estarán clasificadas en tres categorías y acarrearán multas de hasta 15.000 euros. Las leves, que incluyen las faltas de respeto o insultos, serán penalizadas con sanciones de 300 a 1.500 euros; las graves, que incluyen las amenazas y el ciberacoso, tendrán penas de 1.501 a 3.000 euros; y las muy graves, entre las que figuran las agresiones físicas, irán de 3.001 a 15.000 euros.

Más recursos

Montse Prado, del BNG, ha asegurado que comparte la tolerancia cero con las agresiones, pero se ha mostrado crítica con el modo de abordar una realidad que se ha ido deteriorando. «Os datos son incontestables, pero esta lei só mira unha parte do problema», ha advertido. Para la representante nacionalista, un marco legal estrictamente punitivo que solo actúa sobre los agresores sin incidir en las causas que desencadenan la violencia está condenada al fracaso. «Na lei non se fala en ningún momento da situación de deterioro do sistema público de saúde», ha criticado la portavoz.

«Nós presentamos enmendas para ir ao fondo do problema: aos profesionais dáselles protección con recursos: o 51 % das agresións son en atención primaria, por iso pedimos medidas para eliminar as listas de espera», ha insistido la diputada nacionalista, que se ha mostrado a favor de las medidas de la nueva ley, pero que ha calificado de insuficientes.

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La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, ha recordado que durante el año 2025 se registraron en el Sergas 945 agresiones al personal sanitario, 344 de ellas de índole física. La diputada sostuvo que no se puede desvincular este problema con la sobrecarga de los profesionales y cómo en ocasiones los ciudadanos dirigen su frustración hacia los trabajadores del sistema de salud. «O colectivo que máis padece as agresións é a enfermería e o colectivo que máis padece a violencia física son os celadores», ha precisado Espinosa, quien ha advertido que la protección legal debe tener continuidad, de ahí su voto a favor, sin que eso conlleve no ir después al fondo del problema, que es resolver, a su entender, la falta de recursos que provocan las esperas.

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Encarnación Amigo, del PPdeG, ha insistido en que la violencia en el ámbito sanitario es un problema sistémico que quiebra el modelo y requiere una respuesta, máxime con los nuevos medios digitales que actúan como instrumento de agresión. La portavoz del grupo mayoritario de la Cámara ha recordado a los grupos de la oposición que la nueva ley no es únicamente sancionadora, sino que crea un plan de prevención, y ha acusado a los nacionalistas de querer imponer sus propuestas, sin voluntad negociadora alguna.

El debate lo ha cerrado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha agradecido a los grupos sus aportaciones en la voluntad compartida de poner freno a un problema creciente. «Como responsables públicos temos a responsabilidad de previr e de actuar, incorporando as novas formas de violencia», ha subrayado justo antes de la votación. Caamaño ha puesto en valor el espíritu de una norma que supone el apoyo institucional a todos los profesionales del Sergas y que implica «protexer a quen nos coida».