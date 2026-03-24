El Gobierno estrecha el cerco sobre los grandes infractores de velocidad
REDACCIÓN / LA VOZ
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Una proposición de ley socialista plantea bajar en 10 kilómetros por hora los umbrales de los excesos penados con la cárcel24 mar 2026 . Actualizado a las 19:36 h.
El Gobierno quiere aumentar su efectividad contra los grandes infractores de la carretera, en especial contra los que superan con mucho los límites de velocidad y crean un grave peligro para los demás usuarios de