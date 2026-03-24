El Gobierno estrecha el cerco sobre los grandes infractores de velocidad

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de un radar fijo en una carretera de Pontevedra.
Imagen de un radar fijo en una carretera de Pontevedra. Ramón Leiro

Una proposición de ley socialista plantea bajar en 10 kilómetros por hora los umbrales de los excesos penados con la cárcel

24 mar 2026 . Actualizado a las 19:36 h.

El Gobierno quiere aumentar su efectividad contra los grandes infractores de la carretera, en especial contra los que superan con mucho los límites de velocidad y crean un grave peligro para los demás usuarios de

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