El Gobierno central y el del País Vasco se reúnen el viernes para firmar la gestión conjunta de los aeropuertos

Sánchez recibiendo a Pradales en el Palacio de la Moncloa el pasado enero Kiko Huesca | EFE

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), y el máximo responsable del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales (PNV), se reunirán este próximo viernes en la que será la tercera Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el traspaso