El Gobierno central y el del País Vasco se reúnen el viernes para firmar la gestión conjunta de los aeropuertos

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Sánchez recibiendo a Pradales en el Palacio de la Moncloa el pasado enero
Sánchez recibiendo a Pradales en el Palacio de la Moncloa el pasado enero Kiko Huesca | EFE

Todo apunta a que la titularidad seguirá siendo estatal, de AENA, pero con más capacidad de decisión autonómica en cuestiones como inversiones y rutas

24 mar 2026 . Actualizado a las 14:00 h.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), y el máximo responsable del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales (PNV), se reunirán este próximo viernes en la que será la tercera Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el traspaso

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