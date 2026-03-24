El Gobierno central y el del País Vasco se reúnen el viernes para firmar la gestión conjunta de los aeropuertos
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Todo apunta a que la titularidad seguirá siendo estatal, de AENA, pero con más capacidad de decisión autonómica en cuestiones como inversiones y rutas24 mar 2026 . Actualizado a las 14:00 h.
El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), y el máximo responsable del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales (PNV), se reunirán este próximo viernes en la que será la tercera Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el traspaso