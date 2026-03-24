Comunidades del PP exigen en el Senado que el Gobierno financie el 50 % de la dependencia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, durante su intervención este martes en el Senado

Las comunidades autónomas del PP llevaron este martes al Senado la falta de financiación al sistema de dependencia por parte del Gobierno central, al que le exigen que cumpla su compromiso de asumir el 50 % del coste para garantizar su sostenibilidad y evitar el colapso. En una moción, los consejeros de Política Social dieron cuenta de los sobrecostes a los que tienen que hacer frente ante la falta de recursos, advirtiendo que asumen el 73 % de la financiación del sistema frente al 27 % que aporta el Estado.

En la Cámara Alta estuvo la conselleira de Política Social, Fabiola García, insistiendo en que el Gobierno continúa incumpliendo la Lei de Dependencia y sigue reduciendo sus fondos para financiar el sistema. Confirmó que, según los datos del 2025, el Ejecutivo central bajó su contribución a Galicia al 32,9 %, dos puntos menos que en el 2024, del 34,9 %. La conselleira afirmó que de los 733 millones de euros destinados ese año a la financiación de la dependencia en la comunidad, la Xunta aportó más de 492, frente a los 241 del Estado: «Con estes datos reflíctese claramente que o Goberno central está moi lonxe de cumprir a lei, que obriga a financiar o 50 %, e aumenta ano a ano a súa débeda con Galicia». Una deuda que superaría, según señaló, los 3.000 millones de euros.

Durante su intervención en la comisión general de las comunidades autónomas, García trasladó que crear nuevos derechos sin financiación «só xera frustración nos cidadáns» y criticó lo que considera un trato desigual entre territorios, recordando el «bochornoso» acuerdo del Gobierno central con el País Vasco para financiar el 50 % de la dependencia. La conselleira insistió en el esfuerzo de la comunidad gallega para mejorar la atención con el plan de choque impulsado por la Xunta hace algo más de un año, en enero del 2025, y que según afirmó se basa en tres ejes: «Un investimento histórico por parte da Xunta, a redución ao máximo da burocracia e a implantación de vías rápidas para certos colectivos».

En enero del 2024, en una entrevista en La Voz, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunciaba que el objetivo del Gobierno con Galicia era llegar al final de la legislatura asumiendo el 50 % del gasto de la dependencia. Según los datos de la Xunta, en el 2023 el Estado asumía el 40,69 %; en el 2024, bajó al 34,89 %, y en el 2025, al 32,86 %.

El plan de choque, dijo la conselleira, permitió resolver más de 86.000 expedientes, reducir en más de dos meses los tiempos de espera y situar a Galicia como la comunidad que más agilizó la atención a la dependencia. Una iniciativa que «está en risco» por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad. A finales de enero, el pleno admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra los cambios legales de la Xunta en la dependencia y en el eólico y paralizó la homologación de los expedientes. Casi un mes después, decidió por unanimidad levantar la suspensión de esa norma. La Consellería de Política Social cifraba entonces en 2.842 el número de dependientes a los que no se pudo homologar de forma automática el grado de discapacidad durante la suspensión.