Medio Ambiente autoriza más de 750 instalaciones en la costa desde Semana Santa hasta el 31 de octubre

Terraza en la playa de A Madalena, en Cabanas, en una fotografía de archivo JOSE PARDO

La Consellería de Medio Ambiente ha autorizado más de 750 instalaciones de ocio en la costa gallega para la temporada de ocio que comienza este viernes y seguirá sin interrupción hasta el 31 de octubre.

Los permisos concedidos por la consellería incluye chiringuitos, casetas de alquiler de canoas o de salvamento, terrazas y otros servicios. En total ha dado hasta la fecha 750, pero hay otros 80 en trámite.

Es el primer año en el que la Xunta ejerce la la gestión directa de esas autorizaciones, ya que el año pasado obtuvo las competencias sobre el litoral el 1 de julio, por lo que los trámites ya habían sido ejecutados por la Administración central.

Concellos y particulares

Entre los citados 800 servicios de temporada hay 350 que dependen de los planes de explotación de 18 ayuntamientos —7 de A Coruña y 11 de Pontevedra—, interesados en gestionar de forma directa esas actividades. Los permisos concedidos son de un año e incluyen 118 autorizaciones para chiringuitos y terrazas, 228 para otras instalaciones y 15 para distintos eventos.

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En el resto de los ayuntamientos la explotación correrá a cargo de particulares, que presentaron sus solicitudes entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre del 2025.

Se concedieron 290 permisos con una duración de un año con posibilidad e tres de prórroga. Casi un centenar son para terrazas y chiringuitos, 160 para otros servicios y 30 para eventos.

A esas cifras, que se refieren a instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, hay que sumar las autorizaciones en zonas de servidumbre de protección, que la Xunta ya tramitaba antes de la cesión de competencias. Ascienden en total a 110 y la práctica totalidad son para la colocación de establecimientos de comida y bebida y para terrazas. El Gobierno gallego prevé que la cifra aumente, porque la mayoría de los expedientes en trámite son para esa franja de la costa.

La Xunta ha activado además un plan de vigilancia para garantizar que los concesionarios cumplen los términos de las autorizaciones y garantizar el cuidado de la costa. El personal colaborará con el servicio de Patrimonio Natural.