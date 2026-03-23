El abogado de los Franco: «La reclamación por el pazo de Meirás será de mucho más de 800.000 euros»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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El abogado de la familia Franco, durante el juicio por la propiedad del pazo de Meirás, celebrado en A Coruña en julio del 2020.
El abogado de la familia Franco, durante el juicio por la propiedad del pazo de Meirás, celebrado en A Coruña en julio del 2020. Cabalar | EFE

«No hay más que ver cómo quedó el pazo después del incendio de 1978 y cómo lo entregaron mis clientes en el 2019», asegura el letrado de la familia

24 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Alfonso Rueda confirmó ayer que la Xunta se sumará al Gobierno central cuando se debata en los tribunales la indemnización a los Franco por los gastos de conservación del pazo de Meirás. Anunció además que Galicia

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