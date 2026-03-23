El abogado de los Franco: «La reclamación por el pazo de Meirás será de mucho más de 800.000 euros»

El abogado de la familia Franco, durante el juicio por la propiedad del pazo de Meirás, celebrado en A Coruña en julio del 2020. Cabalar | EFE

Alfonso Rueda confirmó ayer que la Xunta se sumará al Gobierno central cuando se debata en los tribunales la indemnización a los Franco por los gastos de conservación del pazo de Meirás. Anunció además que Galicia