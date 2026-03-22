El turismo gallego teme más al tiempo que a la guerra

Mónica Pérez Vilar
MÓNICA P. VILAR REDACCIÓN / LA VOZ

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En la imagen, Manuel Tomé, propietario de As Furnas, poniendo a punto su local de Porto do Son.
En la imagen, Manuel Tomé, propietario de As Furnas, poniendo a punto su local de Porto do Son. MARCOS CREO

El sector destaca que la Semana Santa es más propicia para un viajero de proximidad, menos afectado por la inestabilidad y caos aéreo que genera la guerra

22 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia remata hoy un puente un tanto descafeinado, en el que el sector turístico de la comunidad no depositaba demasiadas esperanzas. «El Día del Padre no fue festivo en todas las comunidades, y aquí tampoco

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