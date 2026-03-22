El turismo gallego teme más al tiempo que a la guerra
REDACCIÓN / LA VOZ
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El sector destaca que la Semana Santa es más propicia para un viajero de proximidad, menos afectado por la inestabilidad y caos aéreo que genera la guerra22 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia remata hoy un puente un tanto descafeinado, en el que el sector turístico de la comunidad no depositaba demasiadas esperanzas. «El Día del Padre no fue festivo en todas las comunidades, y aquí tampoco