El PSdeG dice que la comida de las residencias de mayores es «intragable» y exige suspender el servicio

Comedor de una residencia de mayores de A Pobra (foto de archivo) MARCOS CREO

El PSdeG ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias para exigir la suspensión del servicio de comedor en las residencias del Consorcio Galego de Benestar, ya que la comida es «intragable».

La diputada socialista Silvia Longueira denunció que los menús «ou ben teñen mal olor, ou están mal cociñados ou é imposible mastigar» los alimentos, ya que se opta por «cáterings precociñados de baixa calidade».

La posición de la Xunta

El Gobierno gallego respondió a las críticas señalando que las encuestas realizadas entre 2.500 usuarios de 70 centros consideran «moi elevado» el nivel de satisfacción con los menús, que están «supervisados por nutricionistas» y «adaptados ás dietas» pautadas por los servicios médicos.