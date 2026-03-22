«Sus declaraciones se califican solas», replica la conselleira Ángeles Vázquez al secretario de Estado de Medio Ambiente

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, este luns en Bruxelas coa comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall EUROPAPRESS

«Las declaraciones de un hombre —nada más y nada menos que un secretario de Estado [de Medio Ambiente, Hugo Morán]— que para rebatir los argumentos de una mujer tiene que recurrir a valoraciones sobre su