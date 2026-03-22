«Sus declaraciones se califican solas», replica la conselleira Ángeles Vázquez al secretario de Estado de Medio Ambiente

Xosé Vázquez Gago
X.G. SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

<span lang= gl >A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, este luns en Bruxelas coa comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall</span>
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, este luns en Bruxelas coa comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall EUROPAPRESS

Hugo Morán dijo que es «una mujer muy inteligente» y que «pretende generar alarma injustificada» con la reforma del reglamento de costas

23 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Las declaraciones de un hombre —nada más y nada menos que un secretario de Estado [de Medio Ambiente, Hugo Morán]— que para rebatir los argumentos de una mujer tiene que recurrir a valoraciones sobre su

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