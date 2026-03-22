«Sus declaraciones se califican solas», replica la conselleira Ángeles Vázquez al secretario de Estado de Medio Ambiente
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Hugo Morán dijo que es «una mujer muy inteligente» y que «pretende generar alarma injustificada» con la reforma del reglamento de costas23 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Las declaraciones de un hombre —nada más y nada menos que un secretario de Estado [de Medio Ambiente, Hugo Morán]— que para rebatir los argumentos de una mujer tiene que recurrir a valoraciones sobre su