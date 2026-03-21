La vía única reduce el valor asegurable de la línea de alta velocidad a Galicia

Tramo en vía única en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia MANUEL MARRAS

La titularidad de las líneas ferroviarias se reparte entre el ADIF (que normalmente gestiona la red convencional, pero no solo) y el ADIF Alta Velocidad, que se encarga de la red de altas prestaciones. Precisamente, esta división del administrador ferroviario acaba de sacar a concurso público un nuevo seguro de daños materiales de la infraestructura de cara a los próximos dos años —con la posibilidad de prorrogarlo otro bienio—, que incluye una valoración económica global de la red de alta velocidad que alcanza los 26.424,7 millones de euros, un cálculo en el que, en principio, no se incluyen las conexiones que dependen de la empresa matriz, el ADIF. El valor total asegurado, no obstante, supera los 29.000 millones.

En los pliegos de la licitación también se incluye una valoración individualizada de las líneas que se gestionan desde la división de alta velocidad. Entre ellas, la que une Madrid con Galicia, pero solo el tramo que parte de la línea Madrid-Valladolid en Olmedo y llega hasta Ourense. Estos 325 kilómetros tienen un valor de 1.612,3 millones de euros, pero no se incluye ni el tramo entre la capital ourensana y Santiago ni el eje atlántico, que, en su vertiente sur, está unido al eje convencional que conecta Galicia con León, una decisión que despista. La línea con una valoración más alta de los cinco corredores de alta velocidad más relevantes es la conexión entre Madrid, las principales ciudades catalanas y la frontera francesa, que es la más larga (804 kilómetros) y que tiene un precio de 7.057 millones de euros. Su valor asegurable por kilómetro alcanza los 8,8 millones, frente a los 5 de la línea gallega, el índice más bajo entre las principales líneas de alta velocidad del país. El valor más alto se corresponde con la línea Madrid-Valladolid-León-Asturias, con 10,1 millones por kilómetro.

El trazado ferroviario que conecta con Cataluña afronta ya un proceso de renovación de los tramos más antiguos, especialmente la sección entre la capital española y Calatayud, en el que últimamente los maquinistas han transmitido distintos partes de seguridad que han desembocado en distintas limitaciones temporales de velocidad. Al margen de esta circunstancia, y aunque el ADIF no explicita los criterios en los que basa la tasación de la red que administra, es evidente que los cuatro tramos en vía única de la línea gallega (que suman 120 kilómetros, un 36 % del recorrido entre Olmedo y Ourense) la devalúan frente a otros corredores como el catalán o el de Levante (que conecta con Valencia, Alicante y Murcia), que desde el primer momento se planificaron con vía doble.

Sobre la conexión gallega, sin embargo, siempre hubo una creencia preestablecida de que este diseño intermitente (doble vía/vía única) era suficiente para la demanda presumible que iba a tener el corredor. Los acontecimientos desmintieron esta superstición alimentada desde Madrid y Cataluña, y ahora el ADIF tiene en marcha los planes de desdoblamiento de tres de los cuatro tramos con una sola vía, al comprobar que la línea está muy limitada en capacidad y en fiabilidad.

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Lógicamente, el valor asegurable de una línea con vía doble en su totalidad no puede ser igual que el que tiene otra que en realidad sigue inacabada. El mayor valor de toda la red, además, es precisamente la plataforma y la vía, con una tasación de 19.126,7 millones de euros, mientras que las instalaciones de electrificación solo suman 2.026 millones. En el caso de la línea gallega hay tramos como el primero que será desdoblado —los 63 kilómetros entre Medina del Campo y Coreses, a las puertas de Zamora— que cuentan con la plataforma construida, pero hay otras secciones, como la que une Pedralba (Zamora) y Vilavella (Ourense), donde habrá que habilitar la plataforma paralela, que incluso incluye varios viaductos.