Matilda Van den Bosch, doctora en planificación del paisaje y salud pública: «Poblaciones envejecidas como la gallega sufren más las islas de calor urbanas»

María Cedrón | REDACCIÓN

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La investigadora del ISGlobal recuerda estudios que dicen que las cubiertas verdes pueden reducir en un 33 % las muertes por calor

22 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Naturaleza y salud pública. Esos son los dos faros que han guiado la carrera de Matilda Van den Bosch. Licenciada en Medicina por la Universidad de Upsala (Suecia) y doctora en Planificación del Paisaje y Salud

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