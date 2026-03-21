Matilda Van den Bosch, doctora en planificación del paisaje y salud pública: «Poblaciones envejecidas como la gallega sufren más las islas de calor urbanas»

Naturaleza y salud pública. Esos son los dos faros que han guiado la carrera de Matilda Van den Bosch. Licenciada en Medicina por la Universidad de Upsala (Suecia) y doctora en Planificación del Paisaje y Salud

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