Transportes reparará el firme en 39 vías gallegas tras los daños ocasionados por el mal tiempo invernal

Trabajos de reparación del firme en la N-640 a su paso por Cuntis Ministerio de Transportes

El que ahora dejamos atrás ha sido un invierno duro para las carreteras gallegas. Las condiciones meteorológicas, con mucha lluvia y viento, han deteriorado aún más el firme de muchas vías, llenándolo de grietas, baches y más problemas para los conductores. El Ministerio de Transportes anunció a principios de marzo una partida extraordinaria de 38 millones de euros para reparar esos daños. Ayer, el departamento que encabeza Óscar Puente, emitió una nota de prensa en la que concreta que se invertirán 35,1 millones en obras de emergencia para la rehabilitación de firmes en 39 vías de la red estatal a su paso por Galicia. La partida está destinada a subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero.

El comunicado señala que se intervendrá sobre 1.573 kilómetros, con el objetivo de reparar los subtramos más deteriorados y, por tanto, donde más aumenta el riesgo de accidente y más se complica la conducción.

Leer más: El mal tiempo agrava el deterioro de la red viaria gallega y pone en aprietos a los conductores

El Ministerio estima que la ejecución completa de las obras de reparación de los firmes durará aproximadamente cuatro meses. Para llevar a cabo los trabajos, tendrán que realizarse cortes de calzadas o carriles. Así, en función del avance de las actuaciones, se cerrará un carril en una o en ambas calzadas simultáneamente, o bien la calzada completa, pasando a circular todo el tráfico por el carril o calzada contigua, según el caso.

La provincia de Pontevedra recibirá la mayor inversión, algo más de 11,5 millones de euros, para hacer reparaciones en un total de 14 carreteras y autovías y 340 kilómetros. La de Lugo tiene asignados 8,99 millones para 533 kilómetros en nueve vías distintas; a la provincia de Ourense le corresponden 8,45 millones de euros para ocho vías y 447 kilómetros; y a la de A Coruña le tocan 6,12 millones para actuar en 238 kilómetros de cuatro autovías y otras tantas carreteras.

Los trabajos, según indica Transportes, ya han comenzado en varias vías gallegas, como por ejemplo en la A-52 en Verín, la A-55 en O Porriño y Tui, la A-52 en A Cañiza, la N-550 en Ordes, la N-634 en Barreiros, la N-541 a su paso por Forcarei o la N-640 en Cuntis.