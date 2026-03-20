Transportes reparará el firme en 39 vías gallegas tras los daños ocasionados por el mal tiempo invernal
GALICIA
Se invertirán 35,1 millones de euros y los trabajos de rehabilitación durarán aproximadamente cuatro meses20 mar 2026 . Actualizado a las 14:06 h.
El que ahora dejamos atrás ha sido un invierno duro para las carreteras gallegas. Las condiciones meteorológicas, con mucha lluvia y viento, han deteriorado aún más el firme de muchas vías, llenándolo de grietas, baches y más problemas para los conductores. El Ministerio de Transportes anunció a principios de marzo una partida extraordinaria de 38 millones de euros para reparar esos daños. Ayer, el departamento que encabeza Óscar Puente, emitió una nota de prensa en la que concreta que se invertirán 35,1 millones en obras de emergencia para la rehabilitación de firmes en 39 vías de la red estatal a su paso por Galicia. La partida está destinada a subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero.
El comunicado señala que se intervendrá sobre 1.573 kilómetros, con el objetivo de reparar los subtramos más deteriorados y, por tanto, donde más aumenta el riesgo de accidente y más se complica la conducción.
El Ministerio estima que la ejecución completa de las obras de reparación de los firmes durará aproximadamente cuatro meses. Para llevar a cabo los trabajos, tendrán que realizarse cortes de calzadas o carriles. Así, en función del avance de las actuaciones, se cerrará un carril en una o en ambas calzadas simultáneamente, o bien la calzada completa, pasando a circular todo el tráfico por el carril o calzada contigua, según el caso.
La provincia de Pontevedra recibirá la mayor inversión, algo más de 11,5 millones de euros, para hacer reparaciones en un total de 14 carreteras y autovías y 340 kilómetros. La de Lugo tiene asignados 8,99 millones para 533 kilómetros en nueve vías distintas; a la provincia de Ourense le corresponden 8,45 millones de euros para ocho vías y 447 kilómetros; y a la de A Coruña le tocan 6,12 millones para actuar en 238 kilómetros de cuatro autovías y otras tantas carreteras.
Los trabajos, según indica Transportes, ya han comenzado en varias vías gallegas, como por ejemplo en la A-52 en Verín, la A-55 en O Porriño y Tui, la A-52 en A Cañiza, la N-550 en Ordes, la N-634 en Barreiros, la N-541 a su paso por Forcarei o la N-640 en Cuntis.
VÍAS Y TRAMOS EN LOS QUE SE ACTUARÁ
Provincia de A Coruña
Autovía A-6, del kilómetro 540,46 al 593.
Autovía A-54, del kilómetro 68,46 al 92,2.
Autovía AC-14, del kilómetro 4,2 al 10,3.
Autovía AC-10, del kilómetro 0 al 1,67.
Carretera N-634, del kilómetro 657,3 al 708,6.
Carretera N-547, del kilómetro 42,6 al 68.
Carretera N-550, del kilómetro 9,5 al 84,2.
Carretera FE-13, del kilómetro 1,4 al 3,16.
Provincia de Lugo
Autovía A-6, del kilómetro 411,8 al 453,8 y del 460,225 al 540.
Autovía A-8, del kilómetro 505,945 al 593,04.
Carretera N-6, del kilómetro 406,75 al 423,485 y del 462,5 al 539,25.
Carretera N-540, en los enlaces situados entre el kilómetro 0 y el 60.
Carretera N-547, del kilómetro 19 al 32,9.
Carretera N-634, del kilómetro 555,6 al 640,4 y del kilómetro 657,36 al 657,6.
Carretera N-640, del kilómetro 13,3 al 60,6, del kilómetro 60,65 al 90,6 y del kilómetro 123 al 144,05.
Carretera N-642, del kilómetro 0 al 10,8 y del kilómetro 26,9 al 55.
Carretera N-6, del kilómetro 406,75 al 423,485 (tramo situado en la provincia de León) y del kilómetro 462,5 al 539,25.
Provincia de Ourense
Autovía A-52, del kilómetro 112,2 al 267,1.
Autovía A-75, del kilómetro 0 al 12,8.
Carretera N-525, del kilómetro 115,15 al 271,7.
Carretera N-532, del kilómetro 3 al 14,9.
Carretera N-120, del kilómetro 548,8 al 610.
Carretera N-540, del kilómetro 68,8 al 78,5.
Carretera N-541, del kilómetro 12,7 al 51,1.
Carretera N-542, del kilómetro 0 al 0,8.
Provincia de Pontevedra
Autovía A-52, del kilómetro 268 al 306,45.
Autovía A-55, del kilómetro 2,7 al 30,95.
Autovía VG-20, del kilómetro 4,044 al 13,4.
Autovía PO-11, del kilómetro 3,386 al 3,6.
Carretera N-120, del kilómetro 611,17 al 652,065.
Carretera N-525, del kilómetro 273,75 al 302,05.
Carretera N-541, del kilómetro 55,71 al 85,339.
Carretera N-550, del kilómetro 84,12 al 155,3.
Carretera N-550A, del kilómetro 98,019 al 99,599.
Carretera N-551, del kilómetro 0,053 al 1,34.
Carretera N-552, del kilómetro 7,21 al 7,26.
Carretera N-554, del kilómetro 0,835 al 10,032.
Carretera N-555, del kilómetro 3,65 al 7.
Carretera N-640, del kilómetro 144,379 al 222,07.