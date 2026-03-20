Los extranjeros con residencia legal crecen el doble en Galicia que en España

Gente paseando en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

La población extranjera con residencia legal en Galicia creció un 8,7 % en un año, entre el 31 de diciembre del 2024 y la misma fecha del 2025. Esa subida casi dobla a la que se produce en el conjunto de España, donde aumenta un 4,5 % interanual. Son datos ofrecidos ayer por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En total, las personas de nacionalidad distinta a la española que residen en la comunidad gallega rozan las 157.750, tras sumar más de 12.600 en un solo año. El crecimiento, explica el OPI, se sostiene sobre todo en la petición de nuevos permisos iniciales de residencia y/o trabajo.

Por nacionalidades, los portugueses son el colectivo más numeroso, con más de 26.500 residentes en Galicia, aunque el número apenas varía desde finales del 2024. Les siguen los venezolanos, casi 17.150, que sí experimentan una subida destacada, del 19,4 %. Rumanos (casi 12.000, cifra similar a la de un año antes); colombianos (un total de 11.264, tras subir casi un 23 % interanual); y marroquíes (algo más de 9.800, con un crecimiento del 6,5 %), completan el top cinco de nacionalidades con más presencia en Galicia y documentación en vigor.

Si nos fijamos en los mayores aumentos interanuales, la subida más llamativa la protagonizan los naturales de Mali, que crecen un 188 %, pasando de 158 a 453; seguidos muy de lejos de los provenientes de Perú, con un aumento del 38,7 % que los deja rozando los 7.000 residentes en la comunidad, y de los cubanos, que crecen un 23,9 % y son ya algo más de 5.000.