El BNG reclama un nuevo marco político con más competencias para evitar que Galicia sea una «nación de segunda»

XOÁN REY | EFE

La secretaria nacional de Organización del BNG, Lucía López Sobrado, y el presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, han comparecido este viernes en Santiago para advertir de que Galicia necesita establecer un nuevo marco político institucional para decidir sobre su futuro y evitar ser una «nación histórica de segunda». Ambos han presentado el trabajo político que la organización nacionalista desarrollará con motivo del 50 aniversario de las Bases Constitucionais y que incide en defender la condición de Galicia como nacionalidad histórica, tras años de lo que consideran un retroceso debido a la gestión del Gobierno de la Xunta. Según Cela, tanto PP como PSOE han convertido Galicia en una nacionalidad histórica de segunda respecto a los avances que han logrado tanto Euskadi como Cataluña.

En este sentido, se ha referido a la falta de competencias de la Xunta que no ha peleado por los traspasos, ha lamentado, a diferencia de otros territorios. Frente a ello, desde el BNG llevarán a cabo el trabajo que «debería facer a Xunta e non fai» y analizarán en profundidad la situación de cada una de las competencias pendientes y cómo se podría materializar su traspaso. Todo ello se abordará en un acto conjunto del BNG y la Fundación Galiza Sempre, que tendrá lugar el próximo el 18 de abril en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC en el que se pondrán en valor las Bases Constitucionais y se abordará la situación política también a nivel estatal.

Según ha detallado Rubén Cela, más de 50 personas especializadas en diferentes ámbitos como economía, derecho, energía, lengua o igualdad, entre otras, ya han confirmado su participación en un proceso que tiene previsto concluir en diciembre y que estará dividido en dos partes: un estudio exhaustivo de todas las competencias que Galicia podría asumir mañana mismo «se houbera vontade política da Xunta e do Gobierno» y una actualización de la propuesta del nacionalismo gallego del actual estatus político de Galicia.

En esta misma línea, el responsable de la Fundación, centro de estudios y análisis del BNG, ha manifestado que es necesario que Galicia «recupere a iniciativa» tras años de «absoluta inactividade», por lo que cree que es momento de «impulsar unha axenda institucional de traspaso de competencias». Así, tal y como ha detallado Cela, se analizarán una por una cuatro tipos de competencias: las recogidas en el Estatuto de Autonomía de 1981 que nunca fueron transferidas; las competencias sobre las que existe acuerdo de solicitud en el Parlamento, pero que en Madrid fueron rechazadas; las competencias que han ido adquiriendo Euskadi y Cataluña y otras comunidades en el marco de sus reformas estatutarias; y otro tipo de competencias que, aunque en este momento no las desarrolla ninguna comunidad, sí serían transferibles con una interpretación no restrictiva de la Constitución.

En total, son más de 50 competencias, entre las que ha mencionado la creación de una policía gallega, transferencias en materia de red ferroviaria y tráfico, la ordenación completa del litoral, meteorología o investigación científica e instituciones penitenciarias.