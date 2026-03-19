Tráfico alerta de que uno de cada cuatro motoristas sufrió algún accidente en los últimos diez años

Imagen de archivo de una concentración de motoristas para protestar por el mal estado de los guardarraíles y del firme de las carreteras. Santi M. Amil

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reunido al grupo de trabajo de Motocicletas y seguridad vial para revisar la evolución de la siniestralidad y ha alertado de que uno de cada cuatro motoristas ha sufrido al menos un siniestro en los últimos 10 años. Según la DGT, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de mortalidad en motociclistas sobre el total de víctimas mortales en carretera, con un 23 % frente a la media comunitaria del 16 %, según datos del 2022, aunque es también uno de los países donde más uso se hace de la motocicleta junto con Grecia, Italia y Francia. Además, la tendencia en el número de motoristas fallecidos ha pasado de representar el 18 % en el 2013 a casi el 25 % en el 2024, cuando el parque de motocicletas representa solo un 12 % del total de vehículos. Es el único colectivo que no mejora las cifras de siniestralidad, según las fuentes de Tráfico.

Para conocer con detalle el perfil de los motoristas en relación con la siniestralidad, el grupo de trabajo analizó las conclusiones de un estudio de Sigma Dos a partir de más de 500 entrevistas. Esa muestra es la que revela que uno de cada cuatro motoristas ha sufrido al menos un siniestro en los últimos 10 años. Por lo general, se trata de un colectivo con amplia experiencia, ya que la mayoría de los motoristas (59 %) aseguran que conducen una moto de manera habitual desde hace más de 10 años. Casi la mitad de los entrevistados perciben el riesgo como alto o muy alto, con diferencias entre hombres y mujeres, ya que, mientras que el 43,2 % de los motoristas varones considera que es alto o muy alto, la cifra se eleva al 69,5 % entre las mujeres.

A pesar de esta percepción, las prácticas inseguras siguen presentes y están relacionadas directamente con la siniestralidad. Más de la mitad afirman que de vez en cuando circulan a más velocidad de la permitida y que zigzaguean entre vehículos y utilizan el arcén. El análisis revela que quienes han tenido algún siniestro también han sido más sancionados por exceso de velocidad, consumo de alcohol o drogas o por circular sin casco.

El 22,6 % de los motoristas han recibido formación adicional relacionada con la conducción de motocicletas, y más del 90 % de los que han asistido a cursos de perfeccionamiento aseguran que les han ayudado a mejorar.

Los miembros del grupo de trabajo también han analizado el estudio de Applus IDIADA sobre la relación entre características de las motocicletas y riesgo vial. los datos indican que la siniestralidad de los motoristas se debe a una combinación de factores, como la edad y la potencia de la moto. Los menores de 24 años aparecen como el grupo con mayor riesgo por kilómetro recorrido, aunque, cuando se tienen en cuenta las distancias totales recorridas, la siniestralidad se concentra en los grupos de mayor edad. Los conductores experimentados mantienen riesgos más bajos que los jóvenes, incluso con motocicletas de alta cilindrada.

Por otro lado, el estudio asocia mayor mortalidad a motocicletas de potencia media-alta, aunque las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos registran tasas más elevadas en heridos graves. Las motos tipo escúter, que suponen algo más de la mitad del parque de motocicletas en España (51,1 %), concentran una mayor proporción de siniestros (60,8 %).

La DGT también ha actualizado el estudio de los sistemas de seguridad activa y pasiva para motoristas, y el análisis de los datos confirma que el uso del casco reduce el riesgo de fallecimiento hasta un 42 % y las lesiones en la cabeza un 69 %, mientras que la ropa técnica con protecciones y los sistemas airbag contribuyen a aliviar de forma notable la gravedad de las lesiones en caso de siniestro. La ropa con protectores disminuye la probabilidad de lesiones entre un 23 y un 45 %, y hasta un 90 %, las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas. Por su parte, los guantes reducen a la mitad las lesiones en manos y las botas hasta un tercio de las lesiones en pies y tobillos.