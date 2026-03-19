Renfe reportó ocho partes sobre riesgos de seguridad en la línea Ourense-Santiago en un año

Curva de A Grandeira, en Santiago, zona antes de la que Adif mantiene una limitación de velocidad a 200 kilómetros/hora por avisos de vibraciones en el tramo Álvaro Ballesteros

El operador ferroviario Renfe reportó en un año —de enero del 2025 a enero de este 2026— ocho partes de información de riesgos de seguridad sobre la línea Ourense-Santiago, por incidencias relacionadas con la infraestructura ferroviaria. Así lo indica el Gobierno en una respuesta a senadores del PP que preguntaron por el número de incidencias reportadas por maquinistas en dicha línea.

El pasado 22 de enero, el administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF aplicó una limitación temporal de velocidad a 200 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, justo antes de la curva de A Grandeira, donde en el 2013 se produjo el accidente del Alvia que dejó 80 muertos y 143 heridos. Esa limitación se realizó tras recibir avisos de maquinistas por vibraciones en el tramo, y después de haber ocurrido el siniestro de Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), ambos con resultados mortales.

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Esta circunstancia motivó que el grupo popular presentase una serie de cuestiones en el Senado, a las que ahora responde el Ejecutivo central, en un documento con fecha del pasado 13 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Más allá de la mención a esos ocho partes de información de riesgos de seguridad por incidencias en la línea, el Gobierno expone en su respuesta que actualmente se está trabajando en la implementación la ley de movilidad sostenible que promueve, entre otros aspectos, la creación y regulación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM). Esa plataforma nacional centralizará datos relacionados con los distintos modos de transporte y movilidad, con «información relativa a la oferta y la demanda», así como sobre la situación financiera y costes de prestación de los servicios de transporte público e inversiones en materia de infraestructuras de transporte.

El Ejecutivo central destaca que además «se define la aprobación de un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria que no sean objeto de investigación por la Autoridad Independiente».

Los distintos planes, aseguran, se debatirán con todos los grupos parlamentarios y servirán de apoyo para «identificar y gestionar, entre otros puntos, las limitaciones temporales en la vía, y el análisis de todas las incidencias en infraestructuras que provoquen más de 20 minutos de retraso en un trayecto ferroviario».

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Convocada una oferta de empleo para incorporar 360 trabajadores a Renfe

En otro orden de cosas, Renfe ha lanzado una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE), correspondiente al 2026, que busca incorporar 360 trabajadores a su división de Ingeniería y Mantenimiento, para reforzar la actividad de los talleres y bases de mantenimiento de la compañía.

Las plazas ofertadas se distribuyen en seis especialidades: 173 corresponden a la categoría de ajustador-montador; 142, a la especialidad de electricidad; seis, a la de chapista/soldadura; ocho, a máquinas y herramientas; y 31, a suministros.

El período de inscripción estará abierto hasta el próximo 2 de abril. La información detallada sobre la convocatoria, requisitos y proceso de inscripción estará disponible en la página web de empleo de Renfe.

Asimismo, Renfe publicó recientemente una Oferta Pública de Empleo dirigida a la incorporación de 550 nuevos maquinistas a la compañía. En este caso, los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 24 marzo en el portal web de empleo de la operadora ferroviaria.