El BNG registrará varias iniciativas parlamentarias para pedir al Gobierno que transfiera a Galicia el Pazo de Meirás
GALICIA
El diputado Néstor Rego exige pelear ante la justicia el tener que indemnizar a la familia Franco19 mar 2026 . Actualizado a las 14:33 h.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, registrará varias iniciativas ante el Congreso para reclamar al Gobierno central que transfiera a Galicia el Pazo de Meirás, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma definitivamente que este es un inmueble de titularidad pública.
El parlamentario nacionalista reclama dar «un paso adiante» para garantizar que Meirás «sexa xestionado desde Galiza e para Galiza», pero también que sea un lugar dedicado a la memoria democrática: «Non abonda con recuperar a titularidade pública; cómpre asegurar un uso coherente coa historia de espolio e represión que representa este espazo», señala.
A la hora de definir esos usos y el modo de gestión del espacio diseñado por la escritora Emilia Pardo Bazán y más tarde convertido en residencia y propiedad privada del dictador Francisco Franco y su familia, Rego defiende que haya una «participación activa da sociedade galega». Pone especial énfasis en contar con las entidades memorialistas, que considera han sido «decisivas» en la recuperación pública del complejo.
Contra la indemnización a los Franco
Por otra parte, el diputado del BNG en el Congreso ha considerado que la sentencia del Supremo contiene alguna cuestión «incomprensíbel», en relación al derecho de la familia Franco a recibir una indemnización por los gastos de conservación del inmueble realizados mientras ostentaron su propiedad.
«Non ten ningún sentido que os ladróns sexan compensados e non que a sociedade galega sexa compensada pola apropiación indebida de Meirás», estima Rego, que reclama al Gobierno central «pelexar xudicialmente» el pago de esa compensación.
Además, el nacionalistas responsabiliza al Partido Popular, y particularmente a su líder, Alberto Núñez Feijoo, de la obligación de indemnizar a los Franco. Explica que siendo Feijoo presidente de la Xunta se encargó un informe que estableció que los descendientes del dictador «tiñan a posesión de boa fe e que, polo tanto, sería razoábel compensalos economicamente». Un informe que tilda de «irracional e inxusto», pero en el que, asegura, se basa la sentencia del Alto Tribunal.