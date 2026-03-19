El BNG registrará varias iniciativas parlamentarias para pedir al Gobierno que transfiera a Galicia el Pazo de Meirás

Fotografía del año 2017 cuando Néstor Rego y otros miembros del BNG realizaron una ocupación simbólica del Pazo de Meirás GONZALO BARRAL

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, registrará varias iniciativas ante el Congreso para reclamar al Gobierno central que transfiera a Galicia el Pazo de Meirás, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma definitivamente que este es un inmueble de titularidad pública.

El parlamentario nacionalista reclama dar «un paso adiante» para garantizar que Meirás «sexa xestionado desde Galiza e para Galiza», pero también que sea un lugar dedicado a la memoria democrática: «Non abonda con recuperar a titularidade pública; cómpre asegurar un uso coherente coa historia de espolio e represión que representa este espazo», señala.

A la hora de definir esos usos y el modo de gestión del espacio diseñado por la escritora Emilia Pardo Bazán y más tarde convertido en residencia y propiedad privada del dictador Francisco Franco y su familia, Rego defiende que haya una «participación activa da sociedade galega». Pone especial énfasis en contar con las entidades memorialistas, que considera han sido «decisivas» en la recuperación pública del complejo.

1/29 MARCOS MÍGUEZ 2/29 MARCOS MIGUEZ 3/29 MARCOS MIGUEZ 4/29 MARCOS MIGUEZ 5/29 MARCOS MIGUEZ 6/29 toni silva 7/29 MARCOS MIGUEZ 8/29 MARCOS MIGUEZ 9/29 MARCOS MIGUEZ 10/29 MARCOS MIGUEZ 11/29 MARCOS MIGUEZ 12/29 MARCOS MIGUEZ 13/29 MARCOS MIGUEZ 14/29 CESAR QUIAN 15/29 Kopa 16/29 CONCHI PAZ 17/29 CONCHI PAZ 18/29 CONCHI PAZ 19/29 CONCHI PAZ 20/29 Kopa 21/29 Kopa 22/29 CONCHI PAZ 23/29 CONCHI PAZ 24/29 CONCHI PAZ 25/29 CONCHI PAZ 26/29 Cambio de Guardia en el exterior de la propiedad de los Franco en el municipio de Sada. Las autoridades franquistas de A Coruña decidieron ofrecer el Pazo al dictador para residencia veraniega, como un regalo de la provincia. Blanco 27/29 Consejo de Ministros en el Pazo de Meirás, presidido por el general Francisco Franco Bahamonde. A la izquierda aparece Manuel Fraga Iribarne. 28/29 Un incendio arrasó parte del interior del pazo, aunque dejó intacta la fachada y la bioblioteca. los Bomberos trabajaron toda la noche para sacar los objetos de valor. Aún hoy se especula sobre las causas del fuego. Xosé Castro (Archivo Foto Blanco) 29/29 Tras la muerte de Franco y la llegada de la Democracia, los descendientes del dictador han seguido acudiendo a su residencia. En ella han celebrado algunos enlaces, como el de Arancha Martínez-Bordiú y Claudio Quiroga. El próximo 8 de agosto la familia volverá para celebrar el enlace de Leticia Giménez-Arnau Martínez-Bordiú. Xosé Castro Así es el pazo de Meirás por dentro La Voz

Contra la indemnización a los Franco

Por otra parte, el diputado del BNG en el Congreso ha considerado que la sentencia del Supremo contiene alguna cuestión «incomprensíbel», en relación al derecho de la familia Franco a recibir una indemnización por los gastos de conservación del inmueble realizados mientras ostentaron su propiedad.

«Non ten ningún sentido que os ladróns sexan compensados e non que a sociedade galega sexa compensada pola apropiación indebida de Meirás», estima Rego, que reclama al Gobierno central «pelexar xudicialmente» el pago de esa compensación.

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Además, el nacionalistas responsabiliza al Partido Popular, y particularmente a su líder, Alberto Núñez Feijoo, de la obligación de indemnizar a los Franco. Explica que siendo Feijoo presidente de la Xunta se encargó un informe que estableció que los descendientes del dictador «tiñan a posesión de boa fe e que, polo tanto, sería razoábel compensalos economicamente». Un informe que tilda de «irracional e inxusto», pero en el que, asegura, se basa la sentencia del Alto Tribunal.