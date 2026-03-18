La Xunta prevé aprobar este año las leyes contra los incendios y de simplificación de trámites ambientales

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una comparecencia reciente en el Parlamento XOAN A. SOLER

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha anunciado este miércoles la próxima aprobación de leyes estratégicas cuya tramitación se inició hace dos años. Una de ellas es la ley de administración ambiental simplificada, que empezó a redactarse en junio del 2024. El objetivo del texto es actualizar el marco normativo para reforzar la seguridad jurídica y adaptarlo a los nuevos retos en materia energética y climática. La otra es la ley de lucha integral contra los incendios forestales de Galicia. Su tramitación se inició en el 2021 y fue sometida a consulta pública en el 2023.

La conselleira, que presidió una reunión del Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, al que transmitió la situación de ambas normas, señaló que se trata de textos «trascendentais». Su previsión es que la de simplificación administrativa pueda ser aprobada por el Consello de la Xunta antes del verano, lo que permitirá después presentarla al Parlamento. Vázquez explicó que se han analizado 55 alegaciones, de las que fueron aprobadas 17.

La ley, añadió, pretende que haya «menos burocracia e máis eficacia, máis simplificación e, sobre todo, darlle aos promotores a seguridade de que saberán de primeira man onde se meten e cales son as consecuencias e cales son as causas». También se procurará contar on «unha xanela única» para simplificar el trabajo de la dirección general responsable, que tiene «aproximadamente uns cen expedientes vivos ao longo do ano».

La ley de incendios podría ser aprobada más tarde, aunque señaló que la previsión es que sea este año. El texto «afonda nunha nova regulación», porque la anterior, la ley3/2007, «necesitaba unha revisión». La conselleira señaló que el nuevo texto «ten unha visión de loita completa contra os incendios forestais, tanto desde o punto de vista preventivo como desde o punto de vista de extinción, e dirixido sobre todo á protección das persoas e bens». Añadió que ha sido objeto de numerosas alegaciones, «porque son moitos os sectores afectados», y todavía están siendo analizadas, de ahí que sea más complejo concretar un plazo para su aprobación por la Xunta.