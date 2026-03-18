La Xunta quiere tener lista antes del verano una planificación para sumar dos destinos por aeropuerto

Dos personas entrando en la terminal de Alvedro EDUARDO PEREZ

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha informado este miércoles de que espera tener antes del verano la planificación que permita sumar dos destinos por aeropuerto. Así lo ha manifestado al ser preguntado sobre la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria que se celebró el martes en Lavacolla.

«Estamos dacordo coa forma de traballar que propuxo Aena», ha señalado, tras exponer que la sociedad estatal realiza un «estudo de negocio sobre máis de 20 destinos distintos en cada un dos aeroportos» y, basándose en él, «propón a determinadas aeroliñas que poidan establecer un novo destino en cada un destes aeroportos».

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Sobre cuándo debería materializarse la propuesta, ha señalado que «nun tempo prudencial», añadiendo que debería estar lista «antes da nova etapa de programación que teñen as aeroliñas, que é no mes de xuño». En esa línea, ha advertido que de no llegar a junio con el trabajo hecho, «a seguinte ventá de oportunidade» tendrá que esperar.

Calvo ha vuelto a hacer una llamada a sumar «esforzos» para conseguir impulsar las tres terminales gallegas, en el día después de haber celebrado la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria.

En ese encuentro se acordó que la Xunta impulsará la creación de un fondo económico de promoción turística destinado a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos de la comunidad en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones.

«Aena sostén que se hai apoio institucional a maiores pódense conseguir destinos novos», ha señalado. «Como novidade, imos colaborar», ha añadido para recalcar que el objetivo es que entre la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y el trabajo de Aena puedan «conseguir polo menos dous destinos novos» en cada terminal.