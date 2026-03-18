Roban cerca de cuarenta cristos de bronce de sepulturas del cementerio de Celanova

Los cristos robados en el cementerio de Celanova. SANTI M. AMIL

Continúan los robos de cristos de metal que decoran las sepulturas de cementerios en Ourense. El cementerio parroquial de Celanova sufrió uno de estos asaltos y los ladrones se llevaron cerca de cuarenta piezas, arrancándolas de las cruces a las que estaban adosadas. La parroquia de San Rosendo de Celanova, como titular del camposanto, ya presentó denuncia y la Guardia Civil investiga los hechos. El párroco, Miguel Rodríguez, apuntó que se dieron cuenta de la falta el martes por la tarde. No se observa un patrón en la selección de las sepulturas o figuras, pues desaparecieron varias de una misma fila de tumbas en la que se dejaron dos y continuaron con el saqueo en otras hileras.

Esta situación está causando consternación entre los propietarios de panteones de la comarca de Celanova, pues varios cementerios han sufrido los destrozos. En el de Ponte Fechas, en el mismo municipio, robaron seis cruces y, la semana pasada, se llevaron otros seis crucifijos en el cementerio de Viveiro.

Su objetivo son los cristos de bronce, que arrancan sin miramientos, pues se supone que son para fundir. «É tan ladrón o que os compra como o que os rouba», decía ayer Camilo Domínguez, antes de ir al cementerio de Barxa, cercano a la de Ponte Fechas, para comprobar el estado de su panteón. Recuerda que hace años hubo robos similares en ese camposanto y que un vecino puso una imagen de piedra.