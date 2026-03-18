PP y BNG denuncian el enésimo bloqueo en el Congreso a la transferencia de la AP-9 a Galicia

Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9 XOAN CARLOS GIL

El debate sobre la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia lleva camino de encallar de nuevo y quedar sin siquiera debatir otra legislatura más. PP y BNG denunciaron hoy que la mesa de la comisión de Transportes del Congreso de los Diputados rechazó una iniciativa presentada por las dos formaciones para poner en marcha el proceso de debate sobre la petición de transferencia secundada unánimemente por el Parlamento de Galicia en cuatro ocasiones. Los diputados gallegos Celso Delgado (PP) y Néstor Rego (BNG) solicitaron la constitución de la ponencia sobre el traspaso de la autopista para el próximo día 25, siendo rechaza dicha propuesta por la mesa de la comisión, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría.

«Os socialistas persisten, agora na comisión de Transportes, no arbitrario bloqueo á constitución da ponencia», denunció el popular Delgado. «Levamos con este boicot desde novembro de 2025», añadió el diputado ourensano.

La ponencia la conforman un grupo de diputados en representación de todos los grupos parlamentarios, que son quienes consensúan el articulado de la ley que definiría legalmente la transferencia de la AP-9 a la Xunta. Dicho texto sería después sometido a votación en la comisión de Transportes de la Cámara Baja y finalmente por el pleno, junto a las posibles enmiendas que puedan presentar todos los partidos. En caso de resultar aprobado el traspaso, aún deberían de consensuar el Gobierno central y la Xunta cómo y cuándo se llevaría a cabo la transferencia de la titularidad del vial de pago, como se ha hecho con anterioridad con el País Vasco y Cataluña con infraestructuras similares.

Néstor Rego exigió, por su parte, «un mínimo de seriedade» y reclamó a los diputados gallegos del PSOE que aclaren si están a favor de la citada transferencia como han secundado en el Parlamento de Galicia. «O PSOE está bloqueando a tramitación da Lei de transferencia da AP-9 á Galiza desde que en xuño de 2024 fose admitida a tramite polo Pleno do Congreso», concretó Rego.