Galicia vuelve a intentar que el Gobierno cree un registro estatal de cuentas bancarias de las personas que fallecen

Una persona utiliza la banca electrónica en su teléfono móvil, en una imagen de archivo. iStock

Las arcas del Estado se quedan cada año con entre 20 y 30 millones de euros procedentes de cuentas bancarias, títulos y valores cuya existencia es desconocida por los familiares de personas fallecidas. Al contrario de lo que sucede con las últimas voluntades y los seguros, no existe ningún registro central estatal de cuentas bancarias en el que los herederos puedan indagar para conocer si su familiar poseía fondos no reflejados en su testamento, en caso de haberlo dejado otorgado.

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en el 2022 solicitar al Gobierno central la creación de un registro bancario de fallecidos, pero la conclusión de la legislatura anterior impidió que se llegase a debatir en las Cortes dicha propuesta. La Comisión Institucional, de Administración General, Justicia e Interior del Parlamento de Galicia volverá a intentar hoy reactivar la propuesta —planteada por la parlamentaria del PP Felisa Rodríguez— para hacerla llegar al Congreso con celeridad, con el fin de que sea aprobada antes de las próximas elecciones generales.

«Es una idea consensuada con los colegios oficiales de abogados, economistas y gestores administrativos que ya fue respaldada por todo el Parlamento de Galicia para acabar con un problema grave que afrontan los familiares de fallecidos y que ha ido a más con la proliferación de las cuentas online y los bitcoins», indica la promotora de la iniciativa. «No se puede rescatar ese dinero si se desconoce la existencia de las cuentas, pero, además, hay muchos herederos que ven afectados sus bienes personales al aceptar las deudas de sus herencias sin conocer la existencia de patrimonio económico con el que podrían hacerles frente», añade Felisa Rodríguez.

Experta en materia mercantil, la parlamentaria asegura haber atendido diversos casos de herederos que no tenían más remedio que ir banco por banco buscando las cuentas de su familiar fallecido. «Este tipo de situaciones se han incrementado con las separaciones matrimoniales en las que los herederos dejaron de convivir con alguno de los progenitores y no tenían información de su gestión bancaria, o de gente joven que solo operaba con cuentas digitales», añade la parlamentaria popular.

«Se trata de dar más seguridad a los familiares de la persona que acaba de fallecer, eliminar trabas burocráticas y hacer posible que no tengan que acudir a múltiples organismos para cumplir con sus obligaciones y ver satisfechos sus derechos», concluye Rodríguez.

El sistema bancario protege la información de los titulares de cuentas bajo el secreto bancario y la ley de protección de datos. La Agencia Tributaria suele ser la mejor manera para tratar de acceder a la información bancaria de un fallecido, pero también se puede requerir un certificado de posiciones en los bancos en que se sepa que era cliente el finado.