El Congreso rechaza el proyecto del Gobierno para reducir la tasa de alcohol al volante

Una imagen de archivo de una campaña de tráfico de control de alcohol y drogas en la provincia de Ourense. Santi M. Amil

El Congreso de los Diputados ha rechazado el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante. Tras la defensa de cada grupo de su postura sobre la reforma presentada por el PSOE, los diputados han procedido a la votación, que fue denegada por un voto, con el resultado de 18 a favor y 19 en contra, con lo que quedó apartado el informe de la ponencia sobre la proposición de ley para la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y sobre la prohibición de la difusión en las redes sociales de la ubicación de los controles policiales. La votación ha contado con los votos en contra de PP, VOX y ERC. Votaron a favor de la reducción los representantes de los grupos Socialista, Sumar, Vasco, y Mixto. La propuesta pretendía reducir la tasa máxima de de alcohol a 0,2 gramos por litro de sangre, que en la prueba de aire pasaría a ser de 0,10. Pero al ser denegada la propuesta, la tasa seguirá siendo la actual, es decir, 0,5 gramos en sangre, que equivale a 0,25 en el test de aire, que es el que realizan los agentes a pie de carretera. La proposición del Gobierno también planteaba la prohibición de los avisos de controles policiales a través de redes sociales, con lo que este punto también ha quedado rechazado.

Hace un año el Pleno del Congreso daba el en primer paso para bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción y prohibir la difusión de la ubicación de controles policiales en redes sociales al aceptar la tramitación de la proposición de ley del PSOE. Stop Accidentes y la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (Aesleme) habían llamado este miércoles a los grupos del Congreso a no bloquear la proposición de ley socialista, algo que finalmente no se ha producido.

El vicepresidente de Stop Accidentes, David Pérez de Landazábal, que ha mantenido reuniones con la mayoría de los portavoces del Congreso en el área de seguridad vial también avisaba de que, de frustrarse, los españoles perderían «una oportunidad irrepetible de seguir avanzando en la lucha social por reducir el número de siniestros de tráfico».Decía que «salvar vidas no tiene color político ni ideología. Reducir la tasa de alcoholemia al volante es una cuestión de solidaridad y de sentido común. Y quienes voten en contra de ello van a tener que explicárselo a las decenas de miles de familias que han perdido a un ser querido en nuestro país y que son más de 70.000 en los últimos 25 años», remachaba Pérez de Landazábal.

El consumo de alcohol sigue siendo hoy por hoy uno de los principales factores causantes de los siniestros de tráfico en nuestro país. Más de la mitad de los conductores muertos en siniestros sobrepasaba las tasas máximas autorizadas.

Desde Aesleme, pedían a los grupos que no rechazaran la iniciativa por estrategia política. «Los responsables de Aesleme, así como los de otras asociaciones de prevención y víctimas de tráfico, hemos mantenido contactos con los grupos parlamentarios, para lograr sacar adelante esta rebaja en la tasa de alcohol, tan necesaria», explicaban. «Pero contemplamos cómo unos grupos y otros, intercambian peticiones ajenas a la seguridad vial, a cambio de apoyar una ley, que de sobra saben que es beneficiosa para la sociedad. Esta ley es una cuenta pendiente, en una sociedad que se encuentra preparada para dar un paso más en la eliminación del alcohol a la hora de conducir», ha defendido.