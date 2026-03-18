Los conflictos atascan la sanidad gallega y comprometen las listas de espera

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Carteles avisando del paro de médicos en el centro de salud de O Milladoiro, en Santiago.
Carteles avisando del paro de médicos en el centro de salud de O Milladoiro, en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Sube la incidencia de la huelga en los hospitales contra el estatuto marco del Gobierno central, con más de 23.000 procedimientos en solo dos días

19 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras una semana de huelga médica en los hospitales gallegos a principios de diciembre, la tendencia a la baja de las listas de espera —que aumentaron de forma significativa durante la pandemia— frenó bruscamente, aumentando

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