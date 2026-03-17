La Xunta adjudica plaza definitiva a un centenar de trabajadores del servicio antiincendios gallego

Un miembro de una brigada forestal trabaja en la extinción de un incendio Eliseo Trigo | EFE

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes ocho resoluciones de la Consellería de Facenda e Administración Pública por las que se nombra y adjudica plaza definitiva a 105 personas como trabajadores del servicio de prevención y extinción de incendios de la Xunta. La mayoría de ellas, explican los textos, son nuevas personas aspirantes que superaron procesos selectivos convocados el 22 de diciembre del año 2022. Las plazas asignadas incluyen 18 jefes de brigada, 58 bomberos forestales, 17 bomberos conductores, 7 conductores de motobomba, tres vigilantes fijos y dos emisoristas.

En algunos casos, el nombramiento es como personal laboral fijo. En otros se incorporan como personal funcionario de carrera.