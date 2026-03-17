A Xunta protesta en Bruxelas contra a reforma da lei de costas do Goberno central
A Comisión ten un expediente sancionador contra España polas concesións costeiras17 mar 2026 . Actualizado a las 21:14 h.
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, rematou este martes a súa axenda en Bruxelas. Nesta ocasión, Vázquez reuniuse cun alto cargo da Comisión Europea para trasladarlle as inquedanzas da Xunta respecto ao procedemento de infracción contra España pola lexislación costeira.
«O Goberno español, con total deslealdade, publicou un texto que muda totalmente o concepto da nosa costa e afecta a uns 25.000 empregos», declarou a conselleira sobre a proposta do Executivo central para adaptar a lexislación costeira fronte ao risco de sancións europeas. A titular autonómica de Medio Ambiente, ademais, considera que o Estado español «non está dando toda a información que debería dar, ou polo menos de xeito leal».
A conselleira tamén lamentou que as concesións aínda non dadas «nun caixón dende hai cinco anos por culpa do Goberno» tampouco poderán ser aprobadas. Vázquez afirma que a proposta de Madrid traslada o pagamento das indemnizacións ás empresas damnificadas ás comunidades autónomas coa competencia do litoral, como Galicia. «En ningún caso se pode dar unha prórroga amparada nunha lei e agora, a media xogada, expulsala do lugar», aclarou.
O Executivo comunitario considera que España non cumpre a directiva europea sobre servizos no mercado interior ao permitiren prórrogas na costa de ata 75 anos sen procesos de selección transparentes, unha situación que beneficia dende o sector marisqueiro ata á fábrica de Ence en Lourizán. No ano 2024, a Comisión xa aclarou que o seu procedemento non vai pola fábrica de celulosa, senón polo sistema de concesións en xeral. Para «adaptar a normativa comunitaria», o Ministerio de Transición Ecolóxica publicou a semana pasada un anteproxecto de reforma do regulamento xeral de costas que elimina as prórrogas automáticas vencelladas a actividades económicas. Fontes do Goberno autonómico entenden que a lei europea vai máis dirixida ao sector servizos que ao primario ou á industria.
«Nós, por suposto, optamos pola transparencia, pero non nos poden meter tamén de súpeto o sector primario. Non podemos asimilar unha bateeira ou o cultivo da ameixa a unha conserveira. Hai que analizalo e traballalo», explicou Vázquez. Sobre as medidas que podería aplicar Galicia, que o ano pasado obtivo a competencia do litoral, a conselleira destacou a Lei do Litoral galega avalada polo Tribunal Constitucional. «Galicia ten a súa lei de costas cunha visión integral como a da Comisión. Amparada nesa lei, Galicia vai seguir dando as concesións e prórrogas pertinentes».