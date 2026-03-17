Sergas y sindicatos firman definitivamente el pacto sobre contrataciones temporales que aplicará los llamamientos telemáticos

Reunión de la Mesa Sectorial de Sanidade este martes en Santiago

Desde que una mejora se anuncia hasta que se aplica, pueden pasar años. Es lo que ha sucedido precisamente con la aplicación de los llamamientos telemáticos en las listas temporales de contratación del Sergas. Fue en el 2022 cuando la Consellería de Sanidade dijo que habilitaría un nuevo procedimiento en el que los SMS y los correos electrónicos sustituirían a las llamadas de teléfono cuando hubiera una vacante para un contrato temporal. Pero no ha sido hasta este martes 17 de marzo, casi cuatro años después, cuando Sergas y sindicatos han rubricado el nuevo Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do sistema público de Saúde de Galicia que recoge, entre otras cosas, esta posibilidad.

La rúbrica se produjo esta mañana en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidade, con el apoyo de todas las organizaciones sindicales presentes: CIG, CSIF, CC.OO. y UGT, tras una negociación que se ha alargado varios años y que introduce algunos cambios de calado.

Por ejemplo, da más libertad a los anotados en las listas para llamamientos temporales a la hora de declararse no disponibles. Según explica Comisiones Obreras en una comunicación resumida para informar a sus afiliados de los principales puntos, ahora se contempla la suspensión de llamamientos general sin tener que justificar ningún motivo. Además, la suspensión de llamamientos podrá pedirse para una sola categoría, y no para todas aquellas en las que esté inscrito el solicitante.

«Antes só podías declararte non dispoñible por certas cuestións, agora pode decidir o candidato, aínda que é certo que en certas listas con déficit de persoal e en certos momentos específicos do ano poderían non autorizar esa suspensión de chamamento», confirma y aclara Carlos Castro, representante de Sanidade de CSIF.

También se ha negociado un reactivación más automática del alta en las listas de contratación temporal cuando un aspirante haya pausado los llamamientos por enfermedad grave u hospitalización propia o de un familiar.

Por otro lado, el pacto contempla cambios en las áreas especiales, listados más específicos con los que cubrir puestos en áreas especialmente complejas o especializadas, que requieren una formación o experiencia superior. Se crean algunas nuevas, como por ejemplo, al diferenciar las de Técnico Auxiliar en Coidados de Enfermaría (TCAE) de uci pediátrica y de uci de adultos. Y aunque la cobertura de estos puestos suele ser de más corta duración (ausencias temporales o refuerzos urgentes), en el nuevo pacto se amplía de los 60 días actuales hasta 180.

Además, en lo que toca al personal facultativo especialista se transformarán las listas de ámbito autonómico en listas de área sanitaria.

Aplicación progresiva de los llamamientos telemáticos

En cuanto a los nuevos llamamientos telemáticos, que evitarán a los posibles sustitutos la ansiedad de estar permanentemente pegados al teléfono, se aplicarán de manera progresiva. En concreto, el pacto da un plazo máximo de dos años para implantar por completo esta novedad.

«Isto levará aparellado un importante desenvolvemento técnico, cuns prazos progresivos de entrada en funcionamento», apunta la Consellería de Sanidade en un comunicado. «Con todo, dixéronnos que xa están facendo probas co programa, e que parece que todo está máis avanzado do que se esperaba, polo que igual se pode implantar antes; por exemplo, podería probarse primeiro nunha determinada área sanitaria», indica Castro, de CSIF.