La ministra de Igualdad propone que no se puedan aplicar penas alternativas a la cárcel a los agresores reincidentes por violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el comité de crisis de los casos de violencia machista de febrero Rodrigo Jimenez | EFE

Seis asesinadas en enero, cinco en febrero y dos en las dos primeras semanas de marzo son el resultado de la violencia machista en este arranque de año, el peor desde el 2020, cuando en este tiempo parejas o exparejas habían terminado con la vida de 18 mujeres. «Este año está siendo insoportable en crímenes machistas», reconoció la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, horas antes de que por la tarde se reuniese el comité de crisis del Ministerio de Igualdad para analizar los casos de las víctimas de febrero. Es ya el quinto encuentro consecutivo que convoca el Gobierno, donde responsables de los ministerios de Igualdad y del Interior, así como de la Fiscalía, con policías, representantes políticos y trabajadores sociales de las comunidades en las que se han producido los crímenes tratan de averiguar qué ha fallado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció antes de participar en el comité que propondrá que no se puedan aplicar penas alternativas como trabajos comunitarios a los agresores y asesinos reincidentes, a los que se les deberá hacer un seguimiento «muy particular» cuando sean puestos en libertad. Así se lo expondrá al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para que los reincidentes en casos de violencia machista no puedan beneficiarse de este tipo de medidas.

Redondo apeló a que los jueces se formen en perspectiva de género y apliquen con el máximo rigor y la mayor contundencia la ley, sobre todo frente a los asesinos y maltratadores reincidentes: «Creo que en este contexto tenemos que evaluar el Código Penal, evaluar las medidas y llevarlas a máximos». La reincidencia, afirmó, ronda el 20 %, cifras «muy elevadas» en delitos contra la libertad sexual. «Nos preocupan especialmente los agresores reincidentes y multirreincidentes», dijo. Es el caso de Miranda de Ebro, en el que el detenido por la muerte de tres mujeres (una de ellas su expareja) tiene dos condenas previas por secuestrar y abusar sexualmente de una niña y retener ilegalmente a una mujer.

También insistió en que se incorporen más municipios al sistema VioGén, al ser el control de los agresores reincidentes una vez salen en libertad una de las funciones de las policías locales. «Tengamos en cuenta dónde están, qué están haciendo y hagamos ese seguimiento y monitorización que de alguna manera también impida que se les facilite la agresión», señaló Redondo. En Galicia forman parte del sistema 69 concellos, tras incorporarse recientemente Cangas. La ministra pidió la implicación de las comunidades y la coordinación entre las instituciones, insistiendo en que el sistema funciona y salva vidas, al estar en el sistema VioGén más de cien mil asesinos «potenciales» que están siendo monitorizados.

El primer caso que analizó esta tarde el comité de crisis fue el asesinato machista en Mos de María Belén Fernández, de 52 años, la primera víctima de este año en Galicia. El 1 de febrero, a mediodía, su expareja de 67 años la mató a puñaladas en la vivienda familiar. Fue la hermana de la mujer la que escuchó los gritos y acudió de inmediato, viendo al hombre salir huyendo. Horas después se suicidó en su casa. De este caso no existían denuncias previas ni figuraba la mujer en el sistema de protección.