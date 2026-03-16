Ángeles Vázquez expón á Comisión Europea o bloqueo xudicial da enerxía eólica en Galicia
A conselleira de Medio Ambiente acusa o Goberno central de desviar 20 millóns para a protección contra o lobo para coches eléctricos16 mar 2026 . Actualizado a las 18:52 h.
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reuniuse este luns en Bruxelas coa comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall. O encontro serviu para amosar á Comisión Europea as iniciativas e inquedanzas da Xunta no eido ambiental, especialmente sobre a enerxía eólica.
No pasado verán, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) deulle a razón á Xunta e ás empresas promotoras de múltiples proxectos eólicos paralizados polo alto tribunal galego. O ano pasado, ademais, a Comisión abriulle un expediente a España por non traspor a tempo a directiva de enerxías renovables. «Trasladámoslle á comisaria que ten que auditar, velar e facer cumprir a normativa europea», declarou Vázquez, que explicou como esta falla de control lastra os obxectivos climáticos autonómicos. «Galicia é a única rexión que ten o compromiso legal de reducir as súas emisións netas para o ano 2030 nun 75 %. A nosa comunidade está actualmente no 61,7 %», pero a conselleira advertiu: «De seguir nesta situación non o cumpriremos».
Ademais, Vázquez denunciou o segredismo dende Madrid nas comunicacións entre o Goberno central e a Comisión e confirmou o contacto con outras comunidades autónomas nunha situación semellante. Se non se traspón a directiva, España deberá pagar sancións «que teñen que pagar todos os españois e, no seu caso, todos os galegos». «Galicia cumpre, queremos que nos auditen dende Europa directamente, pero tamén queremos que o Goberno español cumpra», resumiu Vázquez.
Outro tema importante foi a protección do lobo. A conselleira lamentou o bloqueo para actuar fronte aos ataques a outras especies cunha media de case dez reses mortas. Vázquez tamén cargou contra o Goberno central, que non presentou á Comisión o informe sexenal sobre o seu estado de conservación «porque non quere que o estado do lobo sexa favorable». Ademais, acusou o Executivo estatal de desviar os 20 millóns de euros destinados para a protección da gandería a incentivos para mercar coches eléctricos. Tamén reclamou o pagamento de 12 millóns de euros pendentes dos últimos tres anos.