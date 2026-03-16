Gómez Caamaño: «Puntualmente, efectivamente se contratan médicos que non teñen especialidade»

Caamaño, este lunes, tras la reunión del Consello de la Xunta Sandra Alonso

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se refirió este lunes a la contratación en atención primaria —tanto para puntos de atención continuada como para centros de salud— de médicos sin la especialidad correspondiente de medicina familiar y comunitaria. Hay decenas de profesionales trabajando sin el mir, sobre todo en el área sanitaria de Ourense, en donde el colegio médico y las sociedades científicas llevan meses denunciando esta práctica.

El responsable del departamento sanitario señaló, tras la reunión del Consello de la Xunta, que, «a consellería sempre avogou porque todos os facultativos que traballan no Sergas teñan unha especialidade», pero admite que «puntualmente, por necesidades asistencias, efectivamente se contratan médicos que non teñen especialidade». Caamaño añade que en muchos casos se trata de trabajadores que están pendientes de esta homologación, pero en todo caso se compromete a reducir este tipo de contrataciones. «Sempre intentaremos que esta situación se vaia reducindo co paso do tempo, a medida que dispoñamos de profesionais suficientes na atención primaria», concluyó.

El problemas es que a corto plazo el déficit de médicos se agravará aún más en atención primaria, aunque a partir del 2028, con las proyecciones realizadas por la consellería, el número de especialistas ya será suficiente. En la sanidad pública no pueden trabajar médicos sin una especialidad vía mir —o bien con esta homologada—, pero tras el covid el Gobierno central habilitó una vía excepcional habida cuenta del déficit enorme de profesionales. No obstante, hay comunidades que no optaron por esta alternativa en ningún caso (como País Vasco o Madrid), y tanto los colegios médicos como las sociedades científicas de primaria recuerdan que es una línea roja que no debe traspasarse. Otro argumento que dan los profesionales es que estas contrataciones no se harían si se tratase de otra especialidad, por ejemplo para ejercer como cardiólogo sin el título de especialista correspondiente.