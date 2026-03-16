Los Franco tendrán al Gobierno y a la Xunta enfrente para evitar que cobren por el pazo de Meirás
REDACCIÓN / LA VOZ
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Rueda ofrece su apoyo al Ejecutivo para buscar la forma de no pagar a los nietos del dictador, «se é xurídicamente viable»17 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el pazo de Meirás es del Estado español y no de los herederos de Franco apenas supondrá cambios sustanciales en lo que se refiere a la titularidad