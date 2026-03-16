Los Franco tendrán al Gobierno y a la Xunta enfrente para evitar que cobren por el pazo de Meirás

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de una visita guiada al pazo de Meirás.
Imagen de una visita guiada al pazo de Meirás. EDUARDO PEREZ

Rueda ofrece su apoyo al Ejecutivo para buscar la forma de no pagar a los nietos del dictador, «se é xurídicamente viable»

17 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el pazo de Meirás es del Estado español y no de los herederos de Franco apenas supondrá cambios sustanciales en lo que se refiere a la titularidad

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