Besteiro apuesta por dar visibilidad a la cultura que queda fuera de los grandes circuitos

XOÁN REY | EFE

El PSdeG ha anunciado la puesta en marcha de la campaña Desde-A-Marxe, una iniciativa con la que los socialistas gallegos quieren recorrer Galicia para escuchar y dar visibilidad a la creación cultural que está naciendo en las comarcas y que muchas veces queda fuera de los grandes circuitos culturales. El proyecto lo han presentado este lunes en el Parlamento gallego el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la responsable de Cultura del partido, Silvia Longueira, quienes ha precisado que la iniciativa nace tras meses de contacto con creadoras y creadores para conocer de primera mano la realidad cultural del país.

Durante la presentación, Besteiro explicó que el proyecto surge precisamente de esa voluntad de acercarse a lo que está sucediendo en el ámbito cultural gallego más allá de los grandes focos. El portavoz del PSdeG ha insistido en que en Galicia existen numerosas iniciativas culturales que nacen desde el territorio y desde proyectos independientes que no siempre cuentan con la visibilidad que merecen. «Isto nace para ir buscalas alí onde están e darlles altavoz, poñendo en contacto esa creación coa cidadanía e abrindo espazos de encontro arredor da cultura», ha precisado Besteiro.

El secretario xeral de los socialistas gallegos subrayó que buena parte de la vitalidad cultural del país está precisamente en esos proyectos que crecen desde abajo y que están renovando la cultura gallega desde las comarcas. En este sentido, recordó que la cultura no puede entenderse solo como programación o espectáculo, sino también como un elemento fundamental para construir identidad y fortalecer la sociedad. Además, recordó que el presupuesto de la Xunta para Cultura es de 140 millones de euros, frente a los 240 que destinan los ayuntamientos.

Por su parte, Silvia Longueira explicó que la campaña arranca con dos primeras paradas en Entrimo y A Laracha, dos puntos desde los que comenzará a tejerse una red de encuentros culturales que irá pasando por diferentes comarcas de Galicia, «porque é nos sitios pequenos e desde agrupacións pequenas de onde saen as cousas máis grandes», ha precisado la diputada.

Según ha explicado el PSdeG, cada sesión reunirá tres proyectos culturales distintos, procedentes de disciplinas diversas. Personas creadoras que presentarán su trabajo y también compartirán la experiencia real de crear desde Galicia: las dificultades con las que se encuentran, los caminos que abrieron y la relación que mantienen con el territorio y con la comunidad. El formato será directo y participativo. Cada proyecto contará con quince minutos para presentar su trabajo, en un encuentro que tendrá una duración aproximada de una hora. Al finalizar, se abrirá un espacio de diálogo con el público para compartir reflexiones y preguntas.