Los albergues del Camino se reúnen para buscar soluciones a «las carreras» de los peregrinos para conseguir una cama

Camas en un albergue de peregrinos de Piñor, en Ourense, en una imagen de archivo. Santi M. Amil

Más de una veintena de albergues situados en diferentes puntos del Camino de Santiago se reunieron este lunes en O Cebreiro para buscar soluciones a «la creciente carrera diaria por conseguir una cama» que protagonizan los peregrinos cuando llega la temporada alta. Se refieren así a las limitaciones que existen para reservar una cama, y a la cantidad de caminantes que se quedan sin plaza cuando aumenta la demanda. «El Camino de Santiago no está pensado para hacerse con prisa, sino para caminar etapa a etapa, demostrándonos a nosotros mismos que somos capaces de superar las dificultades del camino, tanto las externas como las internas», aseveró el ente en un comunicado.

Las posibles soluciones a esa problemática, que sufre una red que cuenta con más de 1.800 plazas en varias comunidades, no fueron el único tema que se trató en el encuentro organizado bajo el paraguas de la Red de Albergues de Acogida Tradicional del Camino de Santiago. Los albergues que participaron en la reunión valoraron la posibilidad de ampliar los horarios de apertura e hicieron balance del sistema digital «Pilgrim Pass», que evita que los peregrinos tengan que introducir sus datos de registro en cada albergue tras hacerlo por primera vez. De hecho, los promotores de la iniciativa describieron el balance como «positivo» y avanzaron que en las próximas semanas invitarán a todos los albergues públicos y privados a sumarse al sistema.

Al margen de las propuestas de mejora, los alojamientos también defendieron su papel durante la reunión e incidieron en que los albergues tradicionales «no pretenden competir con otros modelos de alojamiento», pero sí garantizar con una red de acogida que «permita caminar hacia Santiago etapa tras etapa». En este sentido, aprovecharon para actualizar el proceso de reconocimiento de la acogida tradicional jacobea como patrimonio cultural inmaterial y evaluaron el nuevo sistema de hospitaleros —el que se realiza en los albergues sin ánimo de lucro, por voluntarios y con donativos libres o aportaciones compensatorias de gastos— impulsado por el Camino Francés Federación, una agrupación de asociaciones de amigos de la ruta jacobea que organizó 103 servicios voluntarios en los últimos seis meses.