Rutas y errores de los fugitivos gallegos más buscados

En la parte superior, el histórico lanchero Baltasar Vilar, alias Saro (izquierda) y Segundo Cousido (derecha). Abajo, García Santos, fugado para evitar su arresto por un alijo de cocaína (izquierda) y Allim Ullah, condenado por el Karar (derecha).

No salir de una vivienda sin asomarse a la ventana durante años, o mirar hacia atrás a cada paso para guardarse la espalda. Recelar de cualquier desconocido, memorizar matrículas para testar que un coche no