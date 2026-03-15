Rutas y errores de los fugitivos gallegos más buscados
VIGO / LA VOZ
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El 90 % de los fugados admiten alivio al ser detenidos; la mayoría de los españoles permanecen en el país y Portugal, además de escondite, sirve para volar a Latinoamérica15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No salir de una vivienda sin asomarse a la ventana durante años, o mirar hacia atrás a cada paso para guardarse la espalda. Recelar de cualquier desconocido, memorizar matrículas para testar que un coche no