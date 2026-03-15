Rutas y errores de los fugitivos gallegos más buscados

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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En la parte superior, el histórico lanchero Baltasar Vilar, alias Saro (izquierda) y Segundo Cousido (derecha). Abajo, García Santos, fugado para evitar su arresto por un alijo de cocaína (izquierda) y Allim Ullah, condenado por el Karar (derecha).
En la parte superior, el histórico lanchero Baltasar Vilar, alias Saro (izquierda) y Segundo Cousido (derecha). Abajo, García Santos, fugado para evitar su arresto por un alijo de cocaína (izquierda) y Allim Ullah, condenado por el Karar (derecha).

El 90 % de los fugados admiten alivio al ser detenidos; la mayoría de los españoles permanecen en el país y Portugal, además de escondite, sirve para volar a Latinoamérica

15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

No salir de una vivienda sin asomarse a la ventana durante años, o mirar hacia atrás a cada paso para guardarse la espalda. Recelar de cualquier desconocido, memorizar matrículas para testar que un coche no

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