Rueda ensalza en un vídeo la gratuidad de la educación en Galicia: «Aquí podes ser o que quieras ser»

Una de las imágenes mostradas en el vídeo, que corresponde a una escuela infantil O Toxo de Pontevedra. DAVID CABEZON @ XUNTA | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ensalzado la gratuidad de la educación en Galicia desde los 0 años hasta la llegada a la universidad. «En Galicia estudar é gratuito dende o principio», señala el jefe del Ejecutivo en el arranque de un vídeo difundido en sus redes sociales y grabado en varios centros educativos, y que cierra con un lema: «Aquí podes ser o que queiras ser e en Galicia defendémolo con feitos».

El vídeo muestra a Rueda sentado en una pequeña silla de una escuela infantil para destacar que «aquí é onde todo comeza», donde los pequeños empieza a descubrir el mundo y a relacionarse con los demás. A continuación se intercalan imágenes del presidente de la Xunta en otros centros de diferentes etapas educativas, como el instituto pontevedrés en el que él mismo curso el Bachillerato, el IES Valle-Inclán. Además, se tomaron imágenes en la escuela infantil O Toxo, el CEIP Froebel, el Centro Integrado de FP Carlos Oroza, y la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, todos ellos radicados en la ciudad de Pontevedra.

En menos de un minuto, el mandatario autonómico destaca los diferentes ciclos educativos, como la Primaria, donde «se constrúe a base», dice, o los institutos, en los que se forma «o carácter e o criterio propio». Tampoco deja de la lado la FP, a la que alude como «unha formación completa e con moito futuro»; ni tampoco la universidad, poniendo en valor que este curso 2024-2025 es el primero con la matrícula gratuita en Galicia para los nuevos universitarios, «unha medida pioneira en España», subraya, y que en el primer año benefició a 20.000 estudiantes.

La difusión del vídeo también le sirve de pretexto a la Administración autonómica para recordar que el próximo martes, 17 de marzo, se abrirá el plazo para que las familias gallegas soliciten una de las más de 10.500 plazas ofertadas en las escuelas infantiles públicas para el próximo curso, como ya anunció en días pasados.